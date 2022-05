Marc Anthony señala que se halla “en proceso de recuperación” tras accidente￼￼

Miami, 6 may (EFE).- El cantante Marc Anthony señaló que se encuentra en proceso de recuperación tras el accidente que le afectó la espalda y que lo obligó a suspender el concierto que iba a ofrecer el miércoles en Panamá.

“Estoy en proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien, estoy bien, y me están cuidando. Son cosas que pasan”, señaló en sus redes sociales el intérprete desde Miami (EEUU), donde se está tratando tras el accidente que tuvo poco antes de ofrecer su recital en el país centroamericano.

“Estoy mejorando, no puedo decir que me siento mejor, sino que es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”, añadió el intérprete en un video que subió anoche en su cuenta de Instagram.

El cantante tenía programado un concierto el miércoles en la capital panameña pero sufrió un accidente en su hotel y los médicos panameños que lo atendieron “dictaminaron su incapacidad para llevar a cabo su presentación”, según informó la empresa organizadora del recital, Magic Dreams.

La compañía agregó que trabaja de la mano con la oficina del artista para “definir la nueva fecha en que será reprogramado el espectáculo”.

“Regresaré pronto para cumplir mi palabra (…) es muy fuerte para mí, porque no soy de cancelar”, manifestó el cantante.

El intérprete de éxitos como “Vivir mi vida” y “Flor Pálida” iba a ofrecer un concierto en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, como parte de su tour “Pa’ allá voy” ante centenares de personas, quienes cerca de la medianoche finalmente fueron informados de la cancelación del recital.

Al espectáculo también estaban invitados otros artistas como el salsero puertorriqueño Jerry Rivera y la cantante panameña de música folclórica Sandra Sandoval, quienes sí salieron a la tarima a entonar sus temas.

Marc Anthony llegó a Panamá el mismo miércoles para dar el concierto, que ya había tenido que ser reprogramado el pasado febrero a causa de la contagiosa variante ómicron de la covid-19.

Como recordaron medios panameños, en 2015 Anthony canceló un show en este país por un cuadro de deshidratación.