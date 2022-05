La serie sobre el Vicente Fernández “real” llega al público de EEUU￼￼

Miami, 5 may (EFE).- Tras pasar con éxito la prueba de fuego de su estreno en México, la serie de TelevisaUnivisión sobre Vicente Fernández llega en unos días al público de EEUU con su visión” real” del ídolo mexicano frente a la “rosa” de otra producción biográfica avalada por su familia, según dicen a Efe dos de sus artífices.

El productor de “El último rey: El hijo del pueblo”, Juan Osorio, y el protagonista, Pablo Montero, coinciden en que los mexicanos del “otro lado” de la frontera y el público en general se van a sentir tan interesados como los televidentes de México por este retrato veraz de una figura caracterizada por la “identificación con su gente” y muy difícil de reemplazar.

“Va a estar cañón (complicado) que alguien llene sus zapatos”, dice Osorio en una entrevista con Efe antes del estreno de la serie en Estados Unidos, previsto para el 17 de mayo.

La serie de TelevisaUnivision competirá por el favor del público con otra pendiente de estreno en la plataforma Netflix, realizada por la colombiana Caracol Televisión y con Jaime Camil en el papel del “Charro de Huentitán”.

DOS VISIONES DE “CHENTE”

El actor y cantante Pablo Montero, que desde niño conoció personalmente a Vicente Fernández (1940-2021) y cantó con él, afirma que no le pone nervioso saber que otro actor esté interpretando al mismo personaje y que incluso habló recientemente con Jaime Camil y se desearon mutuamente suerte.

“Yo estoy muy tranquilo, contento y satisfecho porque hemos logrado un trabajo de primera”, dice a Efe Montero en una entrevista por zoom en la que aparece con el primer bigote de su vida, patillas anchas, sombrero y botas texanas.

El coahuilense Montero, que es charro desde los cinco años, subraya que en la producción no solo se ha prestado “mucho cuidado” a que él se parezca físicamente a Fernández y vista como él, sino también a que el “timbre y el color” de la voz y la manera de interpretar las canciones sean las del ídolo.

“Crecí con él”, dice Montero, cuyo padre fue amigo del cantante.

El protagonista de “El último rey: El hijo del pueblo” define a Fernández como “muy alegre y campechano” y recuerda con cariño la última vez que lo acompañó en un palenque

Por su parte, Osorio dice que “la competencia es muy sana, te hace crecer y te fortalece”, y asegura que ambas series van a ser “muy diferentes”: una va a ser la visión “rosa” y otra la “real” de la vida del cantante de mariachi fallecido en 2021 a los 81 años.

“El último rey: el hijo del pueblo” no solo muestra la lucha y los sacrificios de “Chente” por llegar a lo más alto en la música mexicana, formando una trilogía con Pedro Infante y Javier Solís, también su lado humano y sus “tropiezos”, dice el productor.

UNA SERIE HECHA CON CORAZÓN Y CALIDAD

El guión de la producción de TelevisaUnivision está basado en la biografía no autorizada de la periodista argentina Olga Wornat “El último rey”, que no elude aspectos de Vicente Fernández como que “era muy débil con las mujeres”, en palabras de Osorio, y fue padre por fuera de su matrimonio con María del Refugio Abarca Villaseñor, su vecina “Cuquita”, con la que se casó a los 23 años y tuvo tres hijos

Son temas que saltaron a la esfera pública y que son tratados “con mucho respeto”, agrega Osorio, quien duda de que se vayan a abordar en la producción que se verá por Netflix.

Además de eso, el veterano productor, con más de 27 series en su haber, cree que a “Chente” le hubiera gustado que todo su público pudiera acceder de manera gratuita a su biografía televisiva, lo que no ocurre con la que se verá por Netflix.

Pablo Montero, Angélica Aragón, Salvador Sánchez, Iliana Fox, Jesús Moré, Iván Arana, Emilio Osorio y Vince Miranda componen el elenco principal de “El Último Rey: El Hijo del Pueblo”, que tuvo una audiencia récord de 33 millones de personas en México.

En el país de Vicente Fernández se ha emitido ya la primera decena de capítulos de la serie como una primera temporada y el 16 de mayo empezará la segunda de 20 capítulos.

Montero dice que en EE.UU. van a verse “de corrido” los 30 capítulos a partir del 17 y que está convencido de que los espectadores van a disfrutar de una producción rodada con una calidad excepcional en locaciones en los estados de México, Morelos e Hidalgo y también Ciudad de México y réplicas exactas de las escenas más importantes de las películas de Vicente Fernández.

Según Osorio, el guión “juega con el tiempo”, no sigue linealmente la vida de Vicente Fernández y usa como hilo conductor el personaje de una reportera “sarcástica, muy inteligente y nada farandulera” (Angélica Aragón), un “alter ego” de Wornat, que incomoda al ídolo con sus preguntas e intromisiones en asuntos familiares.

“Esta hecha con todo el corazón y la mejor calidad”, dice Montero.