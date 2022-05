La NFL desvela a los equipos que jugarán en Múnich y Londres en 2022￼￼

Tweet on Twitter

Redacción Deportes, 4 may (EFE).- La NFL dio a conocer este miércoles los cuatro partidos de su serie internacional que se realizarán en Europa: Seahawks-Buccaneers en Múnich y Broncos-Jaguars, Giants-Pakers y Vikings-Saints en Londres.

El primer partido de temporada regular en Alemania se realizará en Múnich en el Allianz Arena entre los Tampa Bay Buccaneers del mariscal de campo Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia, y los Seattle Seahawks, el 13 de noviembre.

Esta es la cuarta vez que los Buccaneers participarán en la Serie Internacional de juegos de la NFL. Los Bucs han jugado en Londres, tres veces, 2009, 2011 y 2019, dos de ellas en el estadio de Wembley y la otra en el estadio Tottenham Hotspur.

Seattle perdió en esta agencia libre al mariscal de campo titular Russell Wilson, pero se reforzó en el Draft de la NFL con el tackle ofensivo estrella Charles Cross, el corredor Boye Mafe y el prolífico corredor Kenneth Walker.

Londres, sede que ha recibido 28 partidos de NFL, albergará tres en esta campaña.

Los Jacksonville Jaguars jugarán como local ante los Denver Broncos que contarán con el quarterback Russell Wilson, en el estadio de Wembley el próximo 30 de octubre.

Los Jaguars son la escuadra que más veces ha formado parte de la Serie Internacional de la NFL. Ha jugado de manera consecutiva un partido de temporada regular en el estadio de Wembley en Londres desde 2013 y hasta 2019.

Para los Denver Broncos ésta será su segunda visita a la isla, la anterior fue en el 2010 Los otros dos duelos serán en el Tottenham Hotspur Stadium.

Los Green Bay Packers y su pasador Aaron Rodgers, 10 veces Pro Bowl, jugarán ante los New York Giants el 9 de octubre.

Será la primera vez que los Packers jueguen en Londres y la segunda para los Giants que en 2007 jugaron ante los Miami Dolphins en Wembley.

Los New Orleans Saints se medirán a los Minnesota Vikings el 2 de octubre.

El calendario completo de la liga para la temporada 2022 se revelará el próximo 12 de mayo.