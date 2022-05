Hispanos avanzan en uso de criptomonedas, NFT y aplicaciones bancarias￼￼

Los Ángeles, 5 may (EFE).- Los hispanos nacidos en Estados Unidos superan a los no hispanos en uso de tecnología financiera, la adopción temprana de las criptomonedas y los NFT, y la administración de su cuenta bancaria a través de una aplicación móvil, según un estudio divulgado este jueves.

La compañía digital Mitú comparó las prácticas de finanzas personales de 1.500 encuestados divididos de manera igual entre hispanos y no hispanos.

Aproximadamente 3 de cada 10 latinos estadounidenses (26 %) invirtieron en criptomonedas o NFT (Non Fungibles Tokens) en el último año, detalla el estudio, que es parte de la serie “Mitú In Tell” en cooperación con la firma de mercadeo The MRKT.

La cifra supera la tasa de los no hispanos que realizaron esta clase de inversiones que apenas llegó al 20 %.

“Es sumamente importante arrojar luz sobre los triunfos de la comunidad latina en Estados Unidos, así como en las zonas que pueden mejorar”, expresó en un comunicado Marcos Barrón, presidente de The MRKT.

El sondeo también encontró que un 82 % de hispanos estadounidenses tienen acceso a su cuenta bancaria y la administran a través de una aplicación móvil en comparación al 70 % de las personas no hispanas.

En el uso de una aplicación de finanzas para llevar la cuenta de sus gastos mensuales también fueron superiores con el 30 % , comparado con el 22 % de los no hispanos.

El estudio también reveló que 6 de cada 10 hispanos estadounidenses usaron un servicio de cambio de cheques en los últimos 12 meses.

Sin embargo, el avance de los hispanos nacidos en Estados Unidos no se reflejó cuando se analizó la propiedad de casas.

El sondeo encontró que muchos menos hispanos estadounidenses (46 %) eran dueños de casa en comparación con la cifra de personas blancas no hispanas (73 %).

No obstante, una cantidad significativamente mayor de hispanos estadounidenses de la generación Z (nacidos en los últimos años de los 90) actualmente poseen su propia casa (25 %) en comparación con el 17 % de los no hispanos de la misma generación.