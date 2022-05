Fred Warner asegura que habrá mucho rojo y dorado de los 49ers en el Azteca￼￼

Tweet on Twitter

Redacción Deportes, 4 may (EFE).- El apoyador de los San Francisco 49ers, Fred Warner, pronosticó este miércoles que el partido con Arizona Cardinals el 21 de noviembre tendrá una mayoría de aficionados de los ‘Gambusinos’ en el Estadio Azteca.

“Será una gran alegría jugar ante los seguidores mexicanos. Hay una gran base de fanáticos de los 49ers en México, por eso confío en que habrá mucho rojo y dorado de los 49ers en las gradas y eso será muy emocionante”, dijo el defensivo.

El partido de la undécima semana de la temporada 2022, incluido en la Serie Internacional de la NFL, será el segundo en el Azteca entre los Cardinals, que serán locales, y los 49ers.

El primero fue el 2 octubre de 2005, cuando Arizona se impuso por 31-14 a San Francisco, un dato que está borroso en la memoria del apoyador de 25 años, que llegó al equipo de la bahía en 2018.

“Era muy joven entonces y no recuerdo mucho al respecto. Supongo que tendremos una especie de revancha. De todas maneras las tenemos constantemente con los Cardinals al jugar contra ellos dos veces al año, será divertido enfrentarlos en México”, dijo.

Fred Warner, quien en 2021 destacó con 137 tacleadas combinadas y 79 en solitario, reconoció el placer que le resulta jugar en estadios grandes como el Azteca, que tiene una capacidad para poco más de 80.000 fanáticos.

“Estoy ansioso por jugar ahí, es un estadio muy grande, me gusta, he jugado ante 85.000 personas, son muchos fanáticos. Me encanta jugar en lugares como ése con fanáticos gritando a todo pulmón”, explicó el defensivo.

El número 54 también destacó la aportación del liniero mexicano Alfredo Gutiérrez, quien en febrero pasado firmó para permanecer un año más con los 49ers luego de ser reclutado vía el programa Player Pathway de la NFL en 2021.

“Alfredo y yo nos hemos hecho grandes amigos. Es alguien que se ha ido adaptando al equipo, trabaja duro día a día, se está esforzando al máximo tratando de ganarse un lugar y creo que si sigue mejorando lo conseguirá”.

Además del partido entre los 49ers y los Cardinals en la ciudad de México habrá otros cuatro partidos de la temporada 2022 de la NFL fuera de los Estados Unidos.

Los Seahawks jugarán ante los Buccaneers en Múnich, Alemania, el 13 de noviembre. En Londres, Inglaterra, actuarán los Broncos ante los Jaguars el 30 de octubre; Vikings-Saints y Giants-Pakers, están programados para el 2 y 9 de octubre, respectivamente.