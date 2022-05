WNBA apoya a Brittney Griner, detenida en Rusia, con una calcomanía especial￼￼

Tweet on Twitter

Chicago (EE.UU.), 3 may (EFE).- La WNBA colocará una calcomanía especial con las iniciales y el número de Brittney Griner en las pistas de sus doce equipos para expresar su apoyo a la jugadora de las Phoenix Mercury, detenida en Rusia desde el pasado febrero, informó este martes la liga de baloncesto femenino.

Las iniciales BG y el número 42 aparecerán en todas las pistas de la WNBA para “mantener a Brittney al frente” de su movimiento y la comisionada de la liga, Cathy Engelbert, destacó su compromiso para que la jugadora pueda superar “este momento complicado” y “volver a casa”.

La WNBA, de la que son campeonas las Chicago Sky, arrancará la nueva temporada el próximo viernes 6 de mayo.

El pasado 5 de marzo se supo la noticia del arresto en Rusia de Griner por un caso de “transporte de drogas a gran escala”, según las autoridades rusas, que podría conllevar una condena de hasta diez años de cárcel, según informó entonces “The New York Times”.

Según la agencia rusa TASS, un juzgado de Moscú ha extendido el arresto de Griner al menos hasta el próximo 19 de mayo, aunque los medios estadounidenses aseguran este martes que el Gobierno americano considera su detención como “injusta”, por lo que intensificará sus esfuerzos para liberar a la jugadora sin esperar las medidas legales rusas.

Griner, de 31 años, es con Diana Taurasi la principal referente de las Phoenix Mercury, con las que ganó la WNBA en 2014.

Las Mercury jugaron el año pasado la final de la WNBA, pero terminaron cayendo ante las Chicago Sky.

Considerada como una de las pívots más dominantes de la liga, Griner ha sido elegida en siete ocasiones para el All-Star de la WNBA y también tiene dos medallas de oro olímpicas con la selección de Estados Unidos.

Como otras jugadoras estadounidenses, Griner aprovechó los meses en los que no hay competición en la WNBA para jugar en Rusia, donde su sueldo en el UMMC Ekaterinburg (más de un millón de dólares por temporada) es más de cuatro veces superior al máximo que se puede recibir por convenio en la WNBA (228.094 dólares como tope para este curso).