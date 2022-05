Silvestre Dangond anuncia para julio una gira por Canadá y EEUU￼￼

Tweet on Twitter

Miami, 3 may (EFE).- El cantante colombiano Silvestre Dangond, la estrella del nuevo vallenato, realizará una gira de conciertos por Estados Unidos y Canadá entre el 15 y el 30 de julio, informó este martes la empresa productora Loud and Alive.

La gira arrancará en Canadá, con conciertos en Toronto y Montreal los días 15 y 16 de julio, respectivamente.

El 22 de julio hará una parada en Orlando y después seguirá por Nueva York (23 de julio), Boston (24), Washington DC (28), Atlanta (29) y Chicago (30).

La venta general de boletos se iniciará el viernes 6 de mayo y la preventa hoy, 3 de mayo, de acuerdo con un comunicado de la compañía de entretenimiento y eventos en vivo con sede en Miami.

Dangond ha llevado el vallenato a otras fronteras y sigue dejando huella con el lanzamiento de su álbum “Las locuras mías”, del que se han desprendido varios sencillos.

El día 5 de mayo saldrá un nuevo sencillo con video, “No tenemos la culpa”, en el que colabora el hijo de Dangond, El Mónaco, de 14 años, para darle vida a una fusión tropical urbana.

“Siempre es un placer acercar a este gran artista a un público ávido de disfrutarlo en vivo”, dijo Nelson Albareda, productor ganador de dos Latin Grammy y de un premio Grammy, así como fundador y director ejecutivo de Loud And Live.

Silvestre Dangond es considerado uno de los exponentes más emblemáticos de la nueva generación del vallenato y el que tiene mayor proyección internacional hoy en día.

Cuenta con el movimiento musical más grande en Colombia, el “silvestrismo”, que reúne a sus cientos de miles de fans, con quienes ayuda a diversas fundaciones sociales.

Silvestre es ganador de premios y reconocimientos, incluido un Latin Grammy, además de múltiples discos de oro y platino por millonarias ventas de sus álbumes.