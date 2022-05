Lanzan The Weather Channel en Español￼￼

Atlanta (GA), 2 may (EFE).- Allen Media Group lanzó este lunes The Weather Channel en Español, una cadena de televisión digital que transmitirá las 24 horas del día, los siete días de la semana, información en castellano sobre el estado del tiempo en Estados Unidos y América Latina.

El canal hace su debut en el 40 aniversario del lanzamiento de The Weather Channel, la cadena de televisión con sede en Atlanta con la que compartirán todos sus recursos, incluida la tecnología de Realidad Inmersiva Mixta (IMR), según dijo a Efe Sussy Ruiz, la editora en jefe de The Weather Channel en Español.

La cadena, que se podrá ver a partir de este lunes desde distintas plataformas digitales (streaming) y que ya cuenta con grandes patrocinadores como Ford, GEICO, General Motors, Toyota y Walmart, entre otros, ofrecerá una variedad de contenido sobre el estado del tiempo, incluidos pronósticos locales.

De acuerdo con Ruiz, aunque The Weather Channel en Español está dirigido al mercado hispano de Estados Unidos, también tendrá información del clima en latinoamérica, algo que los televidentes latinos consideran importante por la conexión que tienen con sus países de origen.

El equipo de la nueva cadena incluye meteorólogos reconocidos entre la audiencia hispana, entre ellos Albert Martínez, quien era presentador y jefe de meteorología en el Noticiero Univisión y en el programa Despierta América, y que será responsable de dirigir y manejar todos los aspectos de la cobertura del estado del tiempo del canal.

También se unieron al nuevo proyecto Henry Golac, Milmar Ramírez, Jessica Fernández, Abel Hernández y Lorena Lim.

“El mercado hispano está muy bien posicionado en los servicios de transmisión digital, pero está desatendido. Nuestro lanzamiento de The Weather Channel en Español es histórico y es un reconocimiento al crecimiento significativo de la población hispana en Estados Unidos y la necesidad constante de mantener a todo el público informado y a salvo”, declaró Byron Allen, presidente y director ejecutivo de Allen Media Group.

El contenido gratuito de The Weather Channel también estará disponible a través de la aplicación de The Weather Channel y de su página de Facebook, Conexión Con El Tiempo, entre otras plataformas.