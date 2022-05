El streaming monetario, la clave para pagar servicios solo por tiempo de uso￼￼

Miami, 2 may (EFE).- La empresa Mean DAO, integrada en la plataforma de “blockchain” Solana y dedicada al “streaming monetario”, va a posibilitar a partir de este año a usuarios de criptomonedas el manejar cualquier tipo de suscripción “pagando solo por el tiempo de uso y medido al segundo”.

De esa manera, una persona no tendrá que pagar por Netflix o cualquier otro servicio por suscripción aunque no lo use.

Uno solo paga el tiempo desde que entra al streaming hasta que sale, explicó a Efe el cubano-estadounidense Michel Triana, cofundador y director ejecutivo de Mean DAO.

Mean DAO, una empresa DeFi (finanzas descentralizadas), el equivalente en el mundo blockchain y de las criptomonedas a una empresa fintech, las startups del sector de finanzas en el modelo digital, fue creada hace un año pero lanzó sus primeros productos en septiembre de 2021.

Triana dice a Efe que han levantado ya 8,5 millones de dólares de instituciones de capital riesgo, incluyendo SoftBank, e inversionistas particulares.

Eso les permite seguir avanzando en un proyecto que algunos medios especializados han calificado como el “Spotify del dinero”.

Por ahora, los productos de Mean DAO tienen que ver con el pago de nóminas y el envío de remesas.

También a Cuba, pero sin interacción con bancos cubanos, dice Triana cuando Efe le pregunta si se pueden hacer esos envíos a su país natal.

¿POR QUÉ PRESTAR A MI EMPRESA SIN INTERËS

En el terreno del pago de nóminas, Mean DAO ofrece la respuesta a una pregunta que muchos trabajadores se hacen: ¿por qué tengo que seguir prestando dinero con el 0 % de interés a mi empresa cada mes?”

La pregunta obedece al hecho de que los salarios se pagan semanal o mensualmente, pero se empiezan a generar desde el primer segundo en que un empleado se pone a trabajar.

Mean DAO, que actúa en esto como un banco, permite crear una cuenta en la que el trabajador puede ver en tiempo real cómo se va acumulando el dinero que va generando con su trabajo.

También puede disponer de ese dinero cuando lo desee sin esperar a un día determinado de pago.

Triana dice que para las empresas también tiene ventajas, pues la realización de las nominas es más sencilla.

Formado en ciencias de computación en La Habana y radicado en EE.UU. desde 2006. Triana ha creado diversas startups -la primera en el año 2013- en el mundo cripto antes de Mean DAO y trabajado como “coach” y mentor de otros emprendedores.

A grandes rasgos explica las diferencias entre el modelo digital tradicional y el blockchain, cuya señal particular -dice- es la “descentralización”.

Para el profano en la materia, Triana explica que en la tecnología blockchain una empresa no es dueña de su propia nube ni crea centros de datos con miles de servidores por los que hay que pagar para usarlos.

En blockchain el usuario baja un software y aporta a la red el porcentaje de la capacidad de su computadora que él mismo decida para convertirla en “un nodo del network” y recibe por ello un “fee” o cuota cada vez que se realice una operación en esa red.

Lo más parecido en el mundo tradicional sería una “cooperativa”, señala en respuesta a una pregunta de Efe.

Por ahora, Mean DAO cuenta con más de 160.000 usuarios, de los cuales el 20 % está en Turquía, el 10 % en Corea del Sur el 10 % en China, un 8 % en Nigeria y un 5 % en Estados Unidos.

Triana subraya que quieren atraer a más gente mediante un esfuerzo de divulgación y reconoce que el desconocimiento y el miedo son los factores que juegan en contra de blockchain.

La empresa tiene como socios a Eydel Rivero, Yansel Florian, Maylin Ramírez y Yamel Amador Fernández, todos ellos con experiencia en el mundo de las criptomonedas. EFE

ar/lce