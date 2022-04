La precuela de “Hunger Games” fija su fecha de estreno en el 17 de noviembre￼￼

Los Ángeles (EE.UU.), 28 abr (EFE).- La precuela de “Hunger Games”, titulada “The Ballad of Songbirds and Snakes”, se estrenará el próximo 17 de noviembre, informó su productora -Lionsgate- este jueves en el marco de CinemaCon.

En el vídeo de presentación de la película, no se mostró ninguna escena de una cinta que aún se encuentra en la fase de producción y las imágenes se remitieron a ilustrar un paisaje frío con ramas de árboles heladas bajo una voz en off que sentenciaba: “El mundo descubrirá quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente”.

Desde Lionsgate eligieron la última fecha de este reconocido evento anual organizado por la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO, en inglés) para dar la noticia, pero aún no ha trascendido qué actores compondrán el reparto de esta nueva entrega de la reconocida saga de ciencia ficción distópica.

Lo que ya se sabía de esta precuela cuyos seguidores esperan desde hace dos años es que sucede varias décadas antes que las aventuras de Katniss Everdeen y se centra en la historia de Coriolanus Snow ya en edad adulta, que en este filme presidirá Panem de manera autoritaria.

La dirección de “The Ballad of Songbirds and Snakes”, basada en el universo de las novelas de Suzanne Collins, vuele a ser Francis Lawrence y el guion corre a cargo de Michael Arndt, quien ya desempeñó dicho papel en “The Hunger Games: Catching Fire” (2013).