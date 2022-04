Divulgan “docena sucia” de los peores lugares de trabajo en Estados Unidos￼￼

Los Ángeles, 27 abr (EFE).- Una empresa de velas en Kentucky en la que murieron 9 trabajadores y una planta procesadora de alimentos en Georgia donde fallecieron 6 figuran en el informe de la “docena sucia” de 2021, que clasificó a los peores lugares de trabajo en Estados Unidos en el segundo año de pandemia y que incluye a Amazon y Starbucks.

El Consejo Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (COSH Nacional) reveló este miércoles su informe “Docena Sucia”, en el que enumeró a las 12 empresas que no lograron implementar leyes de seguridad laboral para proteger a sus empleados en 2021, un año marcado por la pandemia pero que también registró varios accidentes laborales.

Jessica E. Martínez, codirectora de COSH Nacional, dijo en conferencia de prensa hoy que esas empresas “exponen innecesariamente a los trabajadores a peligros prevenibles, lo que lleva a enfermedades, lesiones y muertes”.

La lista incluye a Mayfield Consumer Products, una fábrica de velas de en Kentucky que registró 9 muertes y decenas de heridos entre sus empleados, en su mayoría inmigrantes latinos, cuando una serie de tornados azotaron Mayfield en diciembre pasado.

El informe destaca que “varios trabajadores informaron que los gerentes de Mayfield les ordenaron permanecer en las instalaciones cuando ocurrieron las primeras advertencias de tornado, o de lo contrario corrían el riesgo de despido”.

Martínez aseguró que el hecho de que los trabajadores tuvieran que elegir entre quedarse o perder salarios “significa que no había un plan de preparación o no se estaba siguiendo”.

RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El informe advierte que es “imperativo” que los empleadores se preparen con anticipación para los tornados y otros desastres naturales, especialmente en una era de cambio climático y clima extremo que se acelera rápidamente.

Otro ejemplo de la falta de prevención ante los riesgos del clima es el de Sebastián Francisco Pérez, un inmigrante guatemalteco de 38 años que falleció el 26 de junio de 2021 cuando instalaba tuberías de riego en Ernst Nursery and Farms en St. Paul, Oregón, cuando la temperatura llegó a un máximo de 105 grados.

Una funcionaria de Ernst Nursery trató de argumentar frente a las autoridades de Oregón “que se debe considerar el sentido común, que el empleado sea responsable de cuánto le exige a su cuerpo”, revela el informe.

LAS SEIS MUERTES QUE CAUSARON PROTESTAS

Las procesadoras de alimentos de Foundation Food Group/Gold Creek Foods de Gainesville, Georgia, también fueron incluidas en la lista tras la muerte de José De Jesús Elías-Cabrera, Nelly Pérez-Rafael, Saulo Suárez-Bernal, Édgar Vera-García, Víctor Vélez, y Corey Alan Murphy por una fuga de nitrógeno.

La tragedia del 28 de enero de 2021, que se considera uno de los peores incidentes ocurridos en esta industria en la ciudad de Gainesville, conocida como la “capital del pollo”, originó protestas de organizaciones hispanas y sindicatos que demandaron medidas para proteger a los trabajadores.

El accidente ocurrió cuando Foundation Food Group era propietaria del grupo y fue multada, pero en octubre pasado Gold Creek Foods compró “los activos pero no las obligaciones” de dicha compañía.

ACCIDENTES LABORALES

Entre los trabajadores fallecidos el año pasado están Jordan Romero y Juan Carlos Figueroa Gutiérrez, que murieron al ser atropellados por un camión en febrero de 2021 mientras trabajaban para Atlantic Coast Utilities en Boston.

COSH advirtió que prevenir los accidentes de tráfico en un sitio de construcción concurrido “es una función de seguridad central para cualquier empleador responsable”.

La lista de la “Docena Sucia” también incluye a Amazon, que registró dos muertes de trabajadores del almacén de Bessemer, Alabama, en un periodo de seis horas en noviembre pasado. La empresa se ha negado a revelar los nombres de los fallecidos.

“Amazon se preocupa más por los paquetes y los robots que por sus trabajadores humanos como yo”, valoró hoy Jennifer Bates, trabajadora y líder sindical en el almacén de Bessemer.

Completan la lista Starbucks, Daikin America, Dollar General, Hilton Hotels, Kingspan Light and Air, Liox Cleaners/Wash Supply, y la compañía Refresco.

PELIGROSAS CONDICIONES

No en todas estas empresas se han presentado muertes de trabajadores. Roger Kerson, de COSH Nacional, explicó que la lista también incluyó a empresas que exponen a sus empleados a enfermedades y riesgos laborales.

Sandra Mejía, extrabajadora y líder sindical de Liox Cleaners en Nueva York, relató que las condiciones de trabajo eran “muy difíciles” ya que los veranos en la lavandería industrial “eran sofocantes y no había mucha ventilación” y en invierno “eran muy fríos”.

“Incluso hubo dos incendios. La primera vez el extintor no funcionó y las salidas estaban bloqueadas. El trabajo en sí también era peligroso. Tuvimos que proporcionarnos nuestros propios guantes y en varias ocasiones una de mis compañeras se pinchó con jeringas usadas que se encontraban en la ropa”, ahondó Mejía.

El informe también destacó que la respuesta política a la covid-19 está “estancada” y resaltó que después de dos años de pandemia la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) no tiene un estándar para proteger a todos los trabajadores de infecciones de covid-19 y no hay planes para crear uno.

“Pese al impacto enorme y mortal de la covid-19 en los trabajadores y las personas de color, tanto el Gobierno como el sector privado han respondido a tropezones, sin brindar ni hacer cumplir las protecciones que pueden reducir muertes y salvar vidas”, advierte.