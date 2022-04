Urgen reforma a visas para trabajadores no agrícolas para evitar esclavitud￼￼

Washington, 22 abr (EFE).- El programa de visas temporales para trabajadores no agrícolas H-2B requiere una reforma integral, no una expansión, a fin de evitar que los “empleadores inescrupulosos” exploten a estos extranjeros, afirmaron este viernes legisladores demócratas que han presentado proyectos de ley al respecto y portavoces sindicales.

El presidente Joe Biden, encarado con una escasez de mano de obra, anunció hace tres semana que añadirá 35.000 visas H-2B entre junio y septiembre para los llamados “trabajadores huéspedes”.

“Estados Unidos registró el año pasado la cifra sin precedentes de 132.000 trabajadores en el programa de visas H-2B”, dijo el representante Joaquín Castro, demócrata de Texas, en una teleconferencia.

“Los trabajadores huéspedes desempeñan un papel esencial en nuestra economía”, subrayó.

“Pero el gobierno federal se mantiene impasible mientras los empleadores inescrupulosos toman ventajas, permitiendo abusos que han hecho de este programa una nueva forma de esclavitud”, agregó.

El demócrata urgió al gobierno federal a reformar el programa para proteger a los trabajadores huéspedes.

En enero los departamentos de Seguridad Nacional y de Trabajo habían anunciado la oferta de 20.000 visas H-2B adicionales durante la primera mitad del período fiscal 2022.

La nueva tanda anunciada en marzo incluye 23.500 visas disponibles para trabajadores que retornan a Estados Unidos y que ya obtuvieron una visa H-2B durante uno de los últimos tres períodos fiscales.

Las 11.500 visas restantes, eximidas del requisito de retorno, quedan reservadas para ciudadanos de Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador.

La representante Judy Chu, demócrata de California, sostuvo que “la pandemia de la covid-19 demostró cuánto Estados Unidos depende de los trabajadores de zafras. En California millones de estos trabajadores cosechan las comidas que llegan a nuestras mesas”.

“Hay empleadores que mal utilizan el programa H-2B para discriminar y explotar a los trabajadores, tanto estadounidenses como extranjeros”, agregó.

“La reforma muy necesaria del programa H-2B incluye una senda a la ciudadanía para los trabajadores y sus familias, y debe proteger a los trabajadores de las represalias, y su derecho a organizarse para la negociación colectiva”, agregó.

Castro y Chu han presentado en el Congreso proyectos de ley para la reforma del programa H-2B el cual, según la central sindical estadounidense AFL-CIO es “un modelo abusivo que degrada las normas laborales y restringe los derechos de los trabajadores”.

Leonard Aguilar, secretario y tesorero en Texas de la central sindical estadounidense AFL-CIO, dijo que “las historias de explotación de los trabajadores en este programa parten el corazón”.

“El programa H-2B no sirve para los trabajadores, necesita una reforma no una expansión”, agregó. “Los trabajadores merecen protección y derechos. Los sindicatos no pueden aceptar esta situación injusta”.