Habrá plan de atención a ucranianos que lleguenTijuana pese a medidas de EEUU￼￼

Tijuana (México), 21 abr (EFE).- Voluntarios ucranianos anunciaron este jueves un plan de atención para refugiados de su país que sigan llegando a la ciudad mexicana de Tijuana, luego de que autoridades de Estados Unidos anunciaran el programa “Unidos por Ucrania (U4U)”, el cual limitará a las personas solicitantes de acceso a su país por las fronteras con México.

Vlad Fedoryshyn, voluntario encargado de la coordinación del albergue donde reciben a los ucranianos en la fronteriza Tijuana, compartió con EFE que “es una muy buena oportunidad para ellos (los refugiados) el hecho de que ya puedan cruzar directamente desde Europa”.

Sin embargo, resaltó que eso los pone a ellos a buscar opciones para quienes sigan llegando a esta ciudad.

“Es mucha más ayuda para nosotros. Como ustedes saben, estaban llegando los ucranianos con visas de turistas y ahora será más fácil el acceso; a la gente que siga llegando de Ucrania nosotros les vamos a seguir ayudando hasta el 5 de mayo”, dijo.

Fedoryshyn refirió que ellos consideran que pese a esta medida habrá personas que sigan llegando después del 25 de abril, día en que entrará en vigor el programa de atención de Estados Unidos, por lo que ya pensaron en un plan de atención para que estas personas puedan tener el acceso sin limitaciones, por lo que solicitaron dos semanas más de disponibilidad del albergue en Tijuana.

El voluntario resaltó que en este plan buscarán la participación directa del consulado de Estados Unidos en México, para que puedan viajar desde la Ciudad de México, ya que “varios vienen en camino o están también en Cancún y buscarán llegar a Tijuana”, dijo.

“Después del 25 de abril, a las personas ucranianas que lleguen a Tijuana las vamos a transportar a la Ciudad de México para que desde allá sean procesados directamente a Estados Unidos, mediante el programa creado por sus autoridades y con la colaboración del consulado”, explicó.

De acuerdo con los datos que han recabado los voluntarios, en aproximadamente dos meses han arribado a Tijuana y cruzado a Estados Unidos alrededor de 13.000 personas de Ucrania entre familias, menores, parejas y personas de manera individual.

Ucranianos consultados por EFE que prefirieron no ser identificados compartieron que sin duda este programa mejorará las cosas para sus paisanos que decidan salir de su país debido a la invasión rusa, ya que no tendrán que pasar por toda la travesía que ellos realizaron hasta llegar a Tijuana.

También resaltaron que habrá personas que quizá no sepan de esta medida o no entiendan de qué se trata y van a necesitar de alguna asesoría, por lo que esperan que el programa que echarán a andar los voluntarios sea replicado por las autoridades, al menos hasta el 5 de mayo, que es la fecha en que el albergue en la fronteriza Tijuana será cerrado totalmente.

En un comunicado compartido por el Consulado de EE.UU. en Tijuana, se informó que “los ucranianos que se presenten directamente en los puertos de entrada o ingresen a los Estados Unidos entre puertos de entrada sin documentos válidos para ingresar y que no hayan pasado por el proceso U4U serán devueltos a México, donde recibirán instrucciones sobre cómo completar el proceso U4U”.

Además, que “los solicitantes ucranianos para el programa U4U serán responsables de su propio transporte a la Ciudad de México para su procesamiento”.