La misión Crew-4 se atrasa para que la privada Ax-1 regrese desde la EEI￼￼

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Miami, 21 abr (EFE).- La misión tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI) Crew-4 se atrasó por segunda vez, ahora hasta el 26 de abril, mientras que la misión Ax-1, la primera de carácter privado en llegar al laboratorio espacial, emprenderá el regreso a la Tierra el 23 de abril, informó este jueves la NASA.

El despegue del cohete que pondrá en el espacio a la nave Dragon Freedom con los cuatro astronautas de la Crew-4 a bordo, fue fijado inicialmente para el 21 de abril, luego para el 23 de ese mes y ahora para el 26.

Si este último día no se puede efectuar el lanzamiento, las fechas alternativas son el 27 y el 28 de abril, agregó la agencia espacial estadounidense.

Los miembros de la misión son el comandante Kjell Lindgren, el piloto Robert Hines y la especialista Jessica Watkins, los tres de la NASA, y la especialista italiana Samantha Cristoforetti, de la Agencia Espacial Europea.

El motivo del segundo aplazamiento fue que la misión privada Ax-1, de la compañía texana Axion, no pudo emprender el viaje de regreso a la Tierra desde la EEI en la fecha prevista y lo hará este fin de semana.

La nave Dragon Endeavour, con el ex astronauta hispano-estadounidense Michael López Alegría y los empresarios Larry Connor, de EE.UU., Mark Pathy (Canadá) y Eytan Stibbe (Israel), que pagaron, según medios de EE.UU., 55 millones de dólares cada uno por ser parte de esta misión, debió partir el martes pasado de la EEI, pero “condiciones climáticas adversas” obligaron a aplazar el viaje.

Ahora finalmente partirán el 23 de abril (a primeras horas del 24 en horario GMT) y se espera que la nave caiga de manera controlada al mar cerca de las costas de Florida el domingo 24 de abril.