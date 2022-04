Sevilla-Real Madrid y Barça-Cádiz, para decidir si hay Liga￼￼

Madrid, 14 abr (EFE).- El Sevilla pondrá a prueba la resistencia del Real Madrid, después del desgaste del líder para entrar en las semifinales de la Liga de Campeones, dentro de la jornada 32 del campeonato español, en el que los blancos defenderán los doce puntos de ventaja sobre los sevillanos y el Barcelona, que recibe el Cádiz el próximo lunes y tiene un partido menos.

El encuentro del Sánchez Pizjuán se presenta como una de las últimas oportunidades para que el equipo de Julen Lopetegui se acerque al de Carlo Ancelotti, que viaja a Sevilla tras la exigencia de jugar la prórroga con el Chelsea.

Los andaluces mantuvieron la distancia con los blancos tras remontar su último choque en Granada, con dos tantos en tiempo añadido, y son terceros con 60 puntos, los mismos que el Barcelona, que cerrará la jornada en su casa, con la visita del Cádiz.

El equipo gaditano nunca ha ganado en el Camp Nou. Está en puestos de descenso y necesitado de sumar después de caer la jornada pasada en su casa, a falta de cinco minutos, ante el Betis (1-2).

Con el compromiso de la Liga Europa dentro de unas horas y todavía con el partido contra el Rayo Vallecano de la jornada 21 pendiente, el Barça no deja de reivindicarse en la Liga. Dio la vuelta al choque contra el Levante y se llevó la victoria, la séptima consecutiva, en el descuento, para mantener la distancia respecto al líder.

El Atlético de Madrid, tras su eliminación ante el Manchester City en la “Champions”, espera la visita del Espanyol, que con los tres puntos logrados casi “in extremis” frente al Celta goza de la calma que da estar en mitad de la tabla.

El once del argentino Diego Pablo Simeone interrumpió, con la derrota en Mallorca, la racha de cinco victorias seguidas.

Los rojiblancos aventajan en un punto al Betis (56), que abrirá la jornada mañana en San Sebastián, en un duelo con la clasificación europea en juego, ya que los donostiarras vuelven a luchar por la “Champions” tras su remontada para ganar en Elche (1-2).

El equipo de Imanol Alguacil ha sumado diez de los últimos doce puntos (54) y los sevillanos mantienen su efectividad como demostraron en Cádiz para dar la vuelta al choque. La vuelta del portero portugués Rui Silva es una gran noticia para el técnico chileno Manuel Pellegrini.

A 8 puntos de distancia de la Real Sociedad, el Villarreal reanudará su propia lucha por aproximarse a Europa, después de la noche mágica de Múnich para poder jugar su sexta semifinal en la Liga de Campeones, con el Athletic pisándole los talones a un solo punto (45) y el Valencia a algo más de distancia (42).

El once de Unai Emery busca la que puede ser su cuarta victoria liguera a domicilio después de empatar con el Athletic y lo hará en Getafe, un campo donde el equipo de Quique Sánchez Flores ha sumado las 7 victorias que lleva esta campaña. Los azulones tendrán la baja importante por sanción del togolés Djené.

El Athletic recibirá al Celta, que puede complicarse mucho si cae derrotado después de hacerlo ante el Espanyol. Marcelino García Toral mantiene las dudas de Íñigo Martínez e Íñigo Lekue y el argentino Eduardo Coudet recuperará al peruano Renato Tapia, superada la gripe por la que fue baja.

Valencia y Osasuna se medirán en el choque más equilibrado, separados por un solo punto que favorece a los locales (42). El grupo de José Bordalás sumó el último en Vallecas y el de Jagoba Arrasate endosó otro golpe al Alavés para enlazar la tercera victoria consecutiva. Su objetivo es romper su racha en Mestalla, donde no gana desde la temporada 2003-2004.

Elche-Mallorca, Granada-Levante y Alavés-Rayo Vallecano serán decisivos para la parte baja, que mantiene a vitorianos y valencianos ahora mismo como equipos de Segunda, junto al Cádiz, que tiene un punto menos que Mallorca y Granada (29).

En lo que ya empiezan a considerarse finales, el Alavés afrontará el segundo partido de la era de Julio Velázquez como entrenador ante el Rayo, que solo ha ganado uno de los 14 partidos jugados a domicilio. La derrota en Pamplona fue la cuarta jornada seguida de los vitorianos.

También para Levante será una final el encuentro con el Granada, que estará marcado por las bajas locales -al menos cinco en las filas del grupo del italiano Alessio Lisci- y también la de Raúl Torrente en los andaluces, por la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha sufrida ante el Sevilla.

Con más tranquilidad se encontrarán Elche y Mallorca. El partido llega tras la tercera derrota seguida de los ilicitanos, que nunca han caído como locales frente a los mallorquines, que vivirán el tercer encuentro con el mexicano Javier Aguirre en el banquillo y persiguen su segunda victoria.

LaLiga Santander (jornada 32). GMT: -2 horas.

. Viernes 15-abr

21.00 Real Sociedad-Betis

. Sábado 16-abr

14.00 Elche-Mallorca

16.15 Alavés-Rayo Vallecano

18.30 Valencia-Osasuna

21.00 Getafe-Villarreal

. Domingo 17-abr

14.00 Granada-Levante

16.15 Atlético de Madrid-Espanyol

18.30 Athletic Club-Celta de Vigo

21.00 Sevilla-Real Madrid

. Lunes 18-abr

21.00 Barcelona-Cádiz.