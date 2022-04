Más de la mitad de los hispanos no han recibido refuerzo contra la covid-19￼￼

Tweet on Twitter

Atlanta (GA), 13 abr (EFE News).- Aunque la tasa de vacunación de los hispanos contra la covid-19 continúa mejorando, todavía más de la mitad de la población de esta comunidad no ha recibido la dosis de refuerzo contra el coronavirus, dijo un experto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con los datos más recientes de los CDC, 41 % de los latinos ya se han aplicado las dos dosis regulares y el refuerzo, un porcentaje considerablemente menor que el de la población general del país, cuya tasa asciende a 66 %.

“Hemos hecho un avance, pero todavía no llegamos, todavía más de la mitad de la población (hispana) no está cubierta”, dijo este miércoles a Efe Edgar Monterroso, epidemiólogo sénior de CDC.

Según los datos de la agencia, con sede en Atlanta, 83 % de los latinos mayores de 18 años han recibido dos dosis de la vacuna contra la covid-19, mientras que 85 % de ese segmento de la población tiene al menos una.

“Somos el 18,5 por ciento de la población de Estados Unidos, pero la carga de la pandemia que la comunidad hispana ha llevado es del 24,9 por ciento de los casos. En cuanto a fallecimientos, los hispanos representamos el 17,2 por ciento del total de las muertes en el país”, señaló Monterroso.

El epidemiólogo instó a los hispanos a completar el esquema de vacunación porque se sabe que “los casos y las muertes son prevenibles recibiendo las dos vacunas y el refuerzo”.

“Hemos llegado a las comunidades hispanas para poder educar, informar y hacer hincapié en que la única manera en que vamos a terminar los efectos graves de esta pandemia es vacunándonos, teniendo los refuerzos, y si utilizamos los medicamentos que ya tenemos a la mano a tiempo”, manifestó.

Algunas partes del noreste del país han registrado un incremento en los casos de covid-19 al propagarse el sublinaje BA.2 de la variante ómicron del virus, que parece ser altamente contagioso, pero menos severo.

Ante esta situación, el Gobierno del presidente Joe Biden extendió este miércoles por otras dos semanas -hasta el 3 de mayo- el uso obligatorio de mascarillas en todas las redes de transporte.

“A fin de evaluar el impacto potencial que el aumento de casos tenga en la enfermedad grave, incluidas la hospitalización y las muertes, y la capacidad del sistema de salud, se mantiene la orden en efecto”, indicó un portavoz de los CDC.

El uso obligatorio de mascarillas ordenado por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), que se aplica a los aviones, aeropuertos, autobuses y ferrocarriles, debía expirar el 18 de abril.