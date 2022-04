Martino, tajante con ‘Chicharito’: “No está porque el entrenador no le eligió”￼￼

Chicago (EE.UU.), 12 abr (EFE).- El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, fue tajante este martes al analizar la ausencia de Javier ‘Chicharito’ Hernández de sus convocatorias, al asegurar que el delantero de Los Ángeles Galaxy “no está porque el seleccionador de turno”, o sea el mismo ‘Tata’, no le ha elegido”.

“Javier Hernández no está porque el seleccionador de turno no le ha elegido en los últimos tres años”, dijo Martino, quien participó en una rueda de prensa telemática en ocasión del anuncio de cuatro partidos amistoso de la selección mexicana en Estados Unidos el próximo verano.

“No hay nada que yo tenga que compartir con los medios. Todo lo que suceda dentro de la selección nacional se resuelve dentro de la selección nacional”, concluyó de forma tajante.

‘Chicharito’ no forma parte de la selección mexicana desde 2019 y sigue sin ser convocado pese al brillante rendimiento mostrado en el último año en los Galaxy.

El delantero mexicano, exjugador del Manchester United, del Real Madrid y del Sevilla, arrancó la nueva temporada de la MLS con cinco goles en seis jornadas, el último de los cuales en el derbi contra Los Ángeles FC.

La selección mexicana de fútbol jugará cuatro partidos amistosos preparatorios al Mundial de Catar 2022 en Estados Unidos, en Dallas, Phoenix, Chicago y Atlanta, entre el 28 de mayo y el 31 de agosto.

Se medirá con Nigeria en Dallas, Uruguay en Phoenix, Ecuador en Chicago y Paraguay en Atlanta.