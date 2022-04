López Obrador pedirá que baje participación para que consulta sea vinculante￼￼

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 11 abr (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que propondrá reducir el porcentaje de participación necesario para que la consulta de revocación de mandato sea vinculante con el 20 % y no con el 40% de ahora.

“Con la reforma que vamos a presentar, la reforma electoral, se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria, pensamos que es muy alto lo del 40 % de participación”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

López Obrador dijo que aunque en la consulta de revocación de mandato realizada el domingo participó mucha gente, el porcentaje de participación no pasó del 18 %, “sí podría reducirse, a que no sea el 40 %, que sea el 30 % y si se puede el 20 %”, insistió.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que la consulta fuese vinculante debió haber participado el 40 % de los electores.

Según resultados preliminares del INE, en la consulta de revocación de mandato del domingo se registro una participación de entre el 17 % y 18,2 % de los electores, una cifra muy lejana al 40 % necesario para que la consulta fuese vinculante.

Entre un 90,3 % y 91,9 % de los electores que acudieron a las urnas votaron a favor de que el presidente continúe en su cargo los tres años que le restan de mandato, mientras que entre un 6,4 % y un 7,8 % prefirieron la revocación, según el INE.

López Obrador aceptó que en la consulta solo participó el 18 % de la ciudadanía, pero insistió en que “hay que tomar en cuenta” que sólo fueron instaladas un tercio de las casillas (mesas) electorales.

“En 2018 se instalaron alrededor de 160.000 casillas y ahora fueron 56.000, 57.000, un tercio. También lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho, dicen: es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 2018”, dijo.

Acusó al INE de haber realizado un boicot para evitar la participación de los ciudadanos.

“Con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo (…) Tepetitán, no instalaron casillas, las instalaron a 30 o 40 kilómetros”, acusó.

Agregó que el INE pudo haber promovido mejor la consulta, pero se excusaron en que no había dinero.

Sin embargo, celebró que la consulta haya sido “un éxito completo” y algo inédito en la historia de México.

“Fue un éxito completo. La gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos. Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país, por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente”, manifestó.

Recordó que “es el pueblo el que manda, es el pueblo el soberano para que quede claro y eche raíces para que nadie se sienta absoluto”, zanjó.

Y agradeció a la gente por el apoyo mostrado. “Muchas gracias de todo corazón y vamos a seguir adelante hasta septiembre del 24 si lo decide el creador, la naturaleza, la ciencia, porque ya lo quiso el pueblo”, declaró.