Audi se prepara para el salto a la Fórmula 1￼￼

Berlín, 8 abr (EFE).- El fabricante de automóviles alemán Audi, filial del gigante Volkswagen, se prepara para dar el salto a la Fórmula 1 como socio y proveedor de motores de la escudería McLaren a partir de 2026, mientras que Porsche, otro fabricante alemán ligado al mismo grupo automovilístico, se acerca a otro de los equipos punteros de la categoría, Red Bull, según varios medios.

Audi ya tiene presencia importante en el mundo deportivo, como accionista minoritario del Bayern Múnich. Audi se reparte el 25 por ciento por partes iguales con la aseguradora Allianz y Adidas mientras que el 75 por ciento restante es del club y sus socios.

Ahora Audi parece estar dispuesto a dar el salto a la Fórmula 1, según informaciones de la revista Automobilwoche, lo que implicaría indirectamente también la presencia de Volkswagen en la serie de automovilismo más seguida en el mundo.

Según el canal deportivo alemán Sport 1 las negociaciones ya son bastante concretas. Audi pagaría a McLaren un capital de 650 millones de euros. Obtendría la mayoría en McLaren y un tercio del equipo de Fórmula 1, según la revista Manager Magazin.

Actualmente McLaren tiene como socio a Mercedes, otro gigante del sector en Alemania, con el que tiene un contrato hasta 2025.

En el caso de no poder llegar a un acuerdo con McLaren, se especula con que Audi podría entrar en tratos con Williams, otra escudería histórica de Fórmula 1 que dejó de estar en manos de la familia Williams tras su venta a la firma estadounidense de inversiones Dorilton Capital.

Además de Audi, Porsche, otro fabricante alemán ligado a Volkswagen, podría estar preparándose para entrar en la Fórmula 1 y en el mundo del motor circulan rumores sobre posibles negociaciones con Red Bull.

La Fórmula 1, en todo caso, y su jefe de negocios Stefano Domenicali quieren darle más variedad a la serie ganando para ella a nuevos fabricantes de motores y tiene puesto el ojo justo en Audi y en Porsche, cuyos representantes habrían tomado parte en varias reuniones.

Un punto clave para ganar a los dos fabricantes puede ser la eliminación, a partir de 2026, de la llamada unidad MGU-H (Motor Generator Unit Heat), una tecnología que recupera energía a través de los gases producidos por el motor y que es muy costosa, pero que no tiene ninguna relevancia para coches fabricados en serie, por lo que su desarrollo no es de especial interés para Volkswagen.

En cambio, se aumentlo que si el de interés del segundo fabricante mundial de automóviles, así como el uso de la energía cinética.

Desde que se ha impuesto un techo de gasto en la Fórmula 1 el mantenimiento de un equipo ha dejado de ser un pozo sin fondo y los planes de Domenicali apuntan a que las escuderías puedan producir beneficios.