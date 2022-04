Cinco lanzadores latinos subirán al montículo en el inicio de la MLB 2022￼￼

Redacción deportes, 6 abr (EFE).- Cinco lanzadores latinos tienen la responsabilidad de subir al montículo para abrir los primeros partidos de sus respectivos equipos en la temporada de las Grandes Ligas que se inicia este jueves.

Los dominicanos Framber Valdez, Frankie Montás y Sandy Alcántara, el puertorriqueño José Berríos y el venezolano Eduardo Rodríguez, serán los lanzadores latinos que abrirán el primer duelo de sus equipos.

El primero en salir a la loma será Valdez, quien defenderá a los Astros de Houston, siendo el único del grupo de serpentineros latinos que lanzará este jueves, ya que los cuatro restantes lo harán el viernes.

El izquierdo dominicano enfrentará a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim en un partido a disputarse en el Angels Stadium.

Valdez ha sido un brazo dominante ante su rival de turno, logrando un registro de 6-3 con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.01 en 11 presentaciones, siete de ellas como abridor.

Valdez tratará de darle el triunfo a los campeones defensores de la Liga Americana en este primer duelo de la temporada frente al Jugador Más Valioso del nuevo circuito, Shohei Ohtani, quien subirá al montículo por los dirigidos por Joe Maddon.

Rodríguez tomará la pelota el viernes en su debut como as de la rotación de los Tigres de Detroit, a quienes se unió al firmar un acuerdo en la pasada agencia libre. El zurdo, con marca de 13-8 con 4.74 para los Medias Rojas de Boston, mostrará la calidad de sus picheos ante los Medias Blancas.

En su carrera ante este equipo de la División Central de la Liga Americana, Rodríguez tiene marca de 2-0 con 3.60 de efectividad en cinco partidos, una muestra de que ha resultado ser un rival difícil para los dirigidos por Tony La Russa.

Berríos, con una línea de picheo de 12-9 con 3.52 en la pasada temporada, tendrá la encomienda de darle la primera victoria del año a su compatriota, el dirigente Charlie Montoyo.

El puertorriqueño, quien llegó a los Azulejos de Toronto mediante un canje la pasada temporada, buscará vencer a los Vigilantes de Texas, quienes visitarán este viernes el Roger Centre, de Toronto.

Históricamente, Berríos ha sido un ganador lanzando en casa, compilando marca de 35-22, con 3.50 de efectividad. Los éxitos logrados en su parque constituyen el 58 % de los 60 triunfos que ha logrado el boricua en su carrera en las Grandes Ligas.

Texas fortaleció su ofensiva al sumar al torpedero Corey Seager y al exmiembro de los Azulejos, Marcus Semien en la agencia libre, pero Berríos contará con el respaldo de una de las alineaciones más poderosas del béisbol, como lo es la del conjunto canadiense, liderados por el dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Montás es la cara visible de un cuerpo de picheo de un equipo en reconstrucción como Atléticos de Oakland.

El diestro caribeño, quien se acreditó 13 triunfos con nueve derrotas y una efectividad de 3.37 en 2021, enfrentará a los Filis de Filadelfia, frente al que no ha lanzado en su carrera en las mayores.

Tendrá un gran reto por delante ante una poderosa alineación que encabeza el actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, el jardinero Bryce Harper, y que se fortaleció en la temporada muerta con la llegada del jardinero y bateador designado Nick Castellanos.

A Montás no le ha ido bien en partidos en los que sale a lanzar ante equipos de la Liga Nacional, como lo muestra su récord de 3-5 con 6.42, en 15 partidos, 12 de ellos como abridor, ante novenas del viejo circuito.

El dominicano Alcántara tendrá la pelota por tercer juego de apertura de temporada de manera consecutiva por los Marlins de Miami.

En partidos inaugurales ostenta marca de 1-0, con 0.73 de efectividad, al lanzar 12.2 entradas de una carrera limpia, con 14 ponches y dos bases por bolas.

Alcántara pondrá en juego su efectiva labor en este tipo de partidos ante los Gigantes este viernes en el Oracle Park, de San Francisco.

El as de los Marlins, quien la pasada campaña se quedó con marca de 9-15 con 3.19 de efectividad, no ha logrado vencer a los Gigantes en cinco partidos en su carrera, con un registro perdedor de 0-2, con porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.88.