Adolescentes latinos a cargo de otros, los más afectados por la pandemia￼￼

Washington, 6 abr (EFE).- La pandemia de la covid-19 golpeó de forma desproporcionada a los latinos en Estados Unidos, pero el impacto en la salud mental fue particularmente “grave” para los adolescentes que se vieron encargados de cuidar de la salud de otros, según un estudio publicado este miércoles.

Los adolescentes hispanos que asumieron responsabilidades mayores en el cuidado de menores experimentaron un incremento significativo en síntomas de depresión, ansiedad y conductas pronunciadas, como la agresión, detalló el estudio, que se publica en la revista Journal of Youth and Adolescence.

Kathleen Roche, profesora de salud comunitaria y prevención en la Universidad George Washington, y su equipo entrevistaron a 547 adolescentes latinos antes de la pandemia, y otras dos veces varios meses después de la eclosión de la covid-19.

“Este estudio es el primero que muestra en qué forma las cargas sobre las familias latinas debido a la pandemia han puesto a los adolescentes en riesgo de problemas graves de salud mental y un mal desempeño escolar”, señaló Roche.

Los investigadores encontraron que a los seis meses de declarada la pandemia uno de cada diez adolescentes latinos daba cuenta de que un miembro del hogar estaba hospitalizado por la covid-19,

Además, más de uno de cada tres informaba de responsabilidades mayores en el cuidado de niños, y casi el 50 % señalaba que había presiones financieras en el hogar.

Los adolescentes atraviesan una etapa de rápidos cambios biológicos, cognitivos y sociales que los hacen más vulnerables en las situaciones estresantes, señaló Roche.

La necesidad de atender a los niños y niñas más jóvenes puede robarle tiempo a las tareas escolares y a los comportamientos saludables como el pasar más tiempo con sus pares y las actividades físicas.

“Si no se atienden estas dificultades pueden llevar a pensamientos de suicidio, un desempeño escolar deficiente, y otras dificultades que pueden perdurar en la vida adulta”, afirmó Roche.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU., los latinos, que son más del 18 % de la población estadounidense, registraron el 24 % de los casos y el 17 % de las muertes por la covid-19 entre febrero de 2020 y febrero de 2022.

Pero los daños relacionados con la enfermedad, como pérdida de empleos, de ingresos, trastornos en el cuidado de los niños y los ancianos, acceso desigual a los servicios de salud, han sido más profundos entre los latinos y los afroamericanos.