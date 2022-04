Laura Pausini llega al cine gracias a un sueño y para dar una lección￼￼

Miami, 5 abr (EFE).- La cantautora italiana Laura Pausini rebosa de entusiasmo por la película sobre su vida y su carrera que se estrena este 7 de abril, porque es “una lección de vida importante” para su hija y a la vez un mensaje “profundo” a sus seguidores: “la realización de un ser humano no es sinónimo de fama”.

“Laura Pausini: un placer conocerte”, un híbrido entre documental y filme de ficción producido por Endemol Shine Italia para Amazon Studios y nacido literalmente de un sueño, es un canto a esa “normalidad” de la que la anti-diva de Faenza ha hecho siempre gala.

La cantante de 47 años se muestra en una entrevista con Efe entusiasmada con su película, pero advierte a quienes esperen verla otra vez en la pantalla que no tiene interés en probar suerte en el cine, porque lo suyo sigue siendo la música.

“Fue muy bonito, emocionante y conmovedor”, dice sobre su experiencia cinematográfica pocos días antes de viajar a Madrid, donde estará el día en que el filme se estrenará en 240 países a través de la plataforma Prime Video de Amazon.

Sobre su actuación en el filme, dice que en realidad no actuó pues hacía de sí misma y que fue un problema para los actores profesionales que la acompañaron porque cuando repetían una escena, nunca decía la frase de la misma manera.

DUDAS EXISTENCIALES, UN SUEÑO Y, AL FINAL, UNA PELÍCULA

Según cuenta en la entrevista, Amazon Prime Video le propuso hace unos cuatro años hacer un documental biográfico, pero no aceptó porque pensó que los que la siguen ya sabían todo de ella.

Se lo volvieron a proponer varias veces y la respuesta fue la misma, pero una noche de febrero de 2020 tuvo un sueño especial.

Se despertó y escribió en su teléfono una serie de ideas surgidas en el sueño acerca de preguntas existenciales que desde que inicio su carrera la han asaltado: “¿Por qué todo esto me ha pasado a mí?, ¿Por qué soy famosa?, ¿Qué habría sido de mí si no lo fuera?”.

Esta vez sí le vio sentido a hacer una película sobre sí misma y así se lo expuso a Amazon, que dio luz verde al proyecto.

Para hacer el filme Laura se encerró casi un año, en plena pandemia, con el director, Ivan Cotroneo (“La kryptonite nella borsa”, “Un bacio”), y ambos, junto a Monica Rametta (“Un bacio”, “Il volto di un’altra”), escribieron el guión.

Cuando terminaron se dieron cuenta de que habían seguido “prácticamente todo” de aquella pauta escrita en el teléfono.

Aunque mientras hacían la película y buscaban una “cantidad inmensa de material desde 1993 hasta hoy” recordó muchas cosas que había olvidado, especialmente de su adolescencia, al final no descubrió nada sobre sí misma que no supiera, según dice a Efe.

“Tengo 47 años, no tengo 27 (…) soy muy consciente de quién soy como ser humano”, apunta.

DOS LAURAS Y UNA MISMA MOTIVACiÓN

Los espectadores sí van a conocer por primera vez algunas cosas de la vida de Laura Pausini y, sobre todo, van a tener la oportunidad de ver un paralelismo de ficción entre la Laura famosa y la Laura que la cantante imagina que sería si no hubiera triunfado en el Festival de San Remo en 1993.

La “gran lección” para su hija es que las dos Lauras son muy parecidas.

Como dice Pausini, solo cambia que son más personas las que escuchan cantar en el filme a una Laura Pausini triunfante que los que escuchan a la Laura Pausini no famosa interpretando la misma canción en un pequeño restaurante.

La “motivación” es la misma, subraya una artista que ha vendido más de 70 millones de discos a lo largo de su carrera y ganado numerosos premios con su música.

“Mi realización personal no llega de los premios ganados ni de los estadios que he llenado”, subraya, no obstante, Pausini.

Como madre, a la cantante le preocupa y le “da mucho miedo e inquietud” los efectos que puede tener en su hija el hecho de que ella sea famosa y quiere que conozca algo que nunca se enseña: una persona también puede realizarse aunque no sea el número uno o no gane.

“Incluso debe sentirse orgulloso de sí mismo aunque pierda”, dice una de los jurados del concurso de talentos musicales “La voz” en España.

“Famosos y no famosos no estamos acostumbrados a perder (…), no nos preparan para eso”, dice mencionando el no haber ganado el Oscar a mejor canción original con “Io Sì! (Seen)”, hecha en colaboración con Diane Warren, con la que sí obtuvo un premio en los Globos de Oro.

De su propia madre afirma que la manera en la que la educó a ella fue “perfecta” y por eso de alguna manera “copia” esa educación con su hija Paola, nacida en febrero de 2013 de su relación con Paolo Carta.

Según dice, a lo largo de su carrera ha vivido de manera intensa y conocido y vivido en varios países y culturas, lo que le ha hecho cambiar algunas de sus costumbres, pero “las raíces más profundas de valores” se han hecho incluso más fuertes.

“Nosotros llevamos una vida muy normal, porque adentro somos normales”, dice de su familia.