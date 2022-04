Detienen a migrantes rusos y de países de la ex URSS en los Cayos de Florida￼￼

Miami, 5 abr (EFE).- Un grupo de quince indocumentados rusos y de otros países que formaron parte de la extinta Unión Soviética fueron arrestados por las autoridades estadounidenses poco después de alcanzar las costas de los Cayos de Florida (EEUU) a bordo de un barco de pesca deportiva.

Los indocumentados arribaron a Cayo Hueso provenientes de Cuba la tarde del domingo y fueron divisados en un café en el distrito turístico de este cayo floridano, en el extremo sur del estado.

El grupo de quince indocumentados estaba compuesto por 9 rusos, 4 de Kazajistán y dos de Kirguistán, según confirmó este martes a Efe la federal Patrulla Fronteriza, quien no ha dado más detalles al respecto por haber una investigación en curso.

Las autoridades locales no han precisado si estos quince inmigrantes residían en Cuba o si viajaban desde sus países en un éxodo motivado por la invasión rusa en Ucrania, la cual ha desatado una crisis humanitaria con al menos 4 millones de refugiados desde que empezó el conflicto a fines de febrero.

Los indocumentados formaban parte de los 77 inmigrantes que fueron aprehendidos durante el fin de semana en los Cayos de Florida, como resultado de un total de siete operativos, según se desprende de lo informado el lunes por el jefe del sector Miami de la Patrulla Fronteriza, Walter Slosar.

El oficial dijo en Twitter que los 77 inmigrantes detenidos por las autoridades federales el sábado y domingo provenían de cuatro diferentes países. Se presume que el resto de ellos tienen nacionalidad cubana.

Todos ellos se hallan bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y se prevé que en los próximos días sean deportados.

Las autoridades del condado Monroe, donde se asienta Cayo Hueso y el resto de islas que conforman los cayos de Florida, investigan si es que esos quince indocumentados formaban parte de un grupo de más de 40 personas, en su mayoría rusos, según informa el diario The Washington Post.

El alguacil de este condado, Rick Ramsay, confirmó al rotativo que investigan si es que el resto de ellos se habría dispersado “dentro de la comunidad” antes de llegar los efectivos policiales y federales, y agregó que muchos de los que llegaron a bordo del barco de pesca deportiva de unos 30 pies (9 metros) de eslora lo hicieron con maletas.

“Estaban bien vestidos, en un barco fletado, y no habían estado a la deriva en una semana”, dijo al diario por su parte el alcalde de este condado, David Rice.