La Argentina de Messi, ante la Polonia de Lewandowski, México y Arabia Saudí￼￼

Buenos Aires, 1 abr (EFE).- La selección argentina que lidera Lionel Messi y comanda desde el banquillo Lionel Scaloni quedó emparejada en el Grupo C del Mundial de Catar 2022 junto a la Polonia de Robert Lewandowski, a México, que tiene en el banquillo al argentino Gerardo Martino, y a Arabia Saudí, que se clasificó sin grandes dificultades.

La Albiceleste debutará el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudí, enfrentará a México cuatro días más tarde y cerrará su participación en la zona de grupos el 30 de noviembre ante Polonia.

ARGENTINA, CAMPEÓN Y CON RÉCORD

La Albiceleste llegará a Catar como la vigente campeona de la Copa América tras ganarle a Brasil por 0-1 en el Maracaná el 10 de julio de 2021 con un gol de Ángel Di María. Ese triunfo le permitió al equipo cortar una racha de 28 años sin títulos.

La victoria ante Venezuela por 3-0 y el empate 1-1 ante Ecuador del mes pasado hicieron que Argentina alcanzara el récord histórico nacional de 31 partidos sin perder que tenía la selección nacional de 1991-1993, dirigida por Alfio Basile.

El equipo liderado por Messi y dirigido por Lionel Scaloni acumula 20 partidos ganados y 11 empatados.

En Catar 2022 tienen un puesto asegurado, además de Messi, que jugará su quinto Mundial, los históricos Ángel Di María y Nicolás Otamendi, que irán por su cuarta y tercera Copa del Mundo, respectivamente.

También estarán presentes en Catar otras estrellas del seleccionado nacional, como el portero Emiliano Martínez, los centrocampistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul y el goleador Lautaro Martínez, que disputarán su primer Mundial.

Con un partido pendiente ante Brasil (que todavía no tiene fecha prevista), Argentina quedó segunda en las eliminatorias sudamericanas con 39 puntos, seis menos que la Canarinha.

Lejos quedaron Uruguay, con 28 puntos, y Ecuador, con 26, que también sacaron su pasaje para Catar, y Perú (24), que deberá jugar una repesca.

Argentina, cabeza de serie del Grupo C, fue campeona del mundo como local en 1978 y en México 1986.

MÉXICO Y EL LÍMITE DE LOS CUARTOS

En 16 participaciones, lo más lejos que llegó México en un Mundial fue a los cuartos de final como local en 1970 y 1986.

La selección dirigida por el argentino Gerardo Martino se clasificó para el Mundial de Catar al quedar segunda en las eliminatorias de la Concacaf con 28 puntos y +9 de diferencia de gol. El líder, Canadá también cosechó 28 puntos pero tuvo +16 de diferencia de gol. Tercero quedó Estados Unidos con 25 (+11) y cuarto, en puesto de repesca, Costa Rica con 25 (+5).

Con ocho partidos ganados, cuatro empatados y solo dos derrotas, el equipo llegó a la última jornada con la clasificación casi asegurada y corroboró su participación al ganarle este miércoles a El Salvador por 2-0.

Desde que comenzó la eliminatoria, México ocupó siempre alguno de los primeros tres puestos que dan un pasaje directo al Mundial.

LA POLONIA DE LEWANDOWSKI

Polonia jugará en Catar su noveno Mundial y el segundo de su capitán, figura y máximo goleador: Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del planeta.

El artillero del Bayern de Múnich, de 33 años, buscará revancha de su desempeño en Rusia 2018. En esa Copa del Mundo, Polonia quedó última del Grupo H que tuvo a Colombia (6 puntos y clasificado a octavos), Japón (4 puntos y clasificado) y Senegal (4 puntos y eliminado).

Polonia perdió ante Colombia y Japón, le ganó a Senegal y Lewandowski no anotó ninguno de los dos goles que hizo el equipo.

En estas eliminatorias europeas, Polonia fue segundo del Grupo I con 20 puntos, seis menos que Inglaterra. En la repesca le ganaron a Suecia por 2-0 con goles de Lewandowski y Piotr Zielinski y se clasificaron para la Copa del Mundo porque la FIFA eliminó a Rusia, su rival en última instancia, por haber invadido Ucrania.

ARABIA SAUDÍ, EL RIVAL CON MENOS POSIBILIDADES

Arabia Saudí es, sin dudas, el equipo más débil del Grupo C. El equipo dirigido por el francés Hervé Renard ganó categóricamente el Grupo B de las eliminatorias asiáticas con 23 puntos, uno más que el también clasificado Japón y ocho más que Australia, que pasó a la repesca.

Siete victorias, dos empates y una sola derrota, ante Japón, fueron los resultados que obtuvo Arabia Saudí en su grupo y que le permitieron acceder a su sexto mundial.

Su mejor desempeño en una Copa del Mundo fue la clasificación para los octavos de final en Estados Unidos 1994.

En los Halcones Verdes se destaca el delantero Saleh Al-Shehri, del Al Hilal SFC local.

Sebastián Meresman