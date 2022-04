El ‘boom’ de Canada Soccer￼￼

Toronto, 1 abr (EFE).- La clasificación de Canadá para Catar 2022 no ha sido sólo una gesta deportiva para la escuadra norteamericana, que hasta ahora sólo había estado presente en una Copa Mundial de fútbol, la de México en 1986, sino también supone una bonanza económica sin precedentes para los canadienses.

Se estima que por jugar en el Mundial de Catar, FIFA abonará a la Asociación Canadiense de Fútbol (Canada Soccer) unos 12 millones de dólares, cifra que supera con creces partidas similares recibidas en los últimos años y que supone más que todo los ingresos de 2020.

Este éxito deportivo y económico no es una casualidad y es fruto de la creciente fuerza del fútbol en todos los niveles de la sociedad canadiense que ha permitido que el balompié haya desplazado al deporte nacional, el hockey sobre hielo, como la práctica deportiva más popular de Canadá.

Y la bonanza se está distribuyendo a todo el ecosistema del fútbol canadiense y de rebote, a dos empresas españolas: Mediapro y el Atlético de Madrid.

Mediapro tiene los derechos de retransmisión de la liga profesional de fútbol canadiense, la Canadian Premier League (CPL), que se creó en 2019. Por su parte, el Atlético compró en 2020 una de las ocho franquicias de CPL, el Atlético Ottawa, por una cifra estimada de algo más de 1 millón de euros.

Con la ascensión de la selección canadiense y en general del fútbol en el país, las inversiones de Mediapro y del Atlético de Madrid en CPL han ganado valor. Algunas fuentes señalan que el valor de la inversión del Atlético de Madrid se ha multiplicado por cinco en sólo dos años.

LLUVIA DE MILLONES

De vuelta a Canada Soccer, en 2019, antes de la covid-19, sus ingresos totales fueron de 19,8 millones de dólares.

En 2020, el último año del que se han hecho público los resultados financieros de Canada Soccer, la cifra cayó a 11,5 millones de dólares, incluidas ayudas gubernamentales y subvenciones, por los efectos de la pandemia.

La partida de ingresos más importante de la federación es el de cánones comerciales, que van desde acuerdos de patrocinio a servicios prestados, y que hace dos años totalizaron 3,7 millones de dólares.

Mientras, las ayudas gubernamentales no estuvieron lejos al sumar 3,6 millones de dólares.

Además, la federación canadiense de fútbol ingresó 2 millones de dólares en cuotas de jugadores federados y otros 2 millones de dólares de subvenciones de la FIFA y Concacaf.

Ese mismo año, todas las selecciones masculinas de la federación tuvieron unos gastos de unos 2,5 millones de dólares mientras que los de las selecciones femeninas, hasta ahora las de más éxito del fútbol canadiense, sumaron 2,2 millones de dólares.

Ante estas cifras, es evidente que el éxito de la selección masculina de fútbol canadiense no sólo es deportivo sino también económico.

Y es que además de los ingresos directos que Canada Soccer recibirá por Catar 2022, el interés que el equipo ha despertado anticipa una multiplicación de los ingresos por conceptos como entradas a futuros partidos de la selección o la mercadotecnia.

Canadá no sólo se ha clasificado para Catar 2022 como primera del torneo octagonal de la Concacaf que ha decidido qué equipos de Norteamérica y Centroamérica viajarán al Mundial de 2022, sino que lo ha hecho perdiendo sólo dos de los 14 partidos disputados.

ATRACTIVO PARA PATROCINADORES

La histórica actuación de Canadá en el octagonal ya está reportando dividendos.

A los patrocinadores les gustan las historias de éxito protagonizadas por los que tradicionalmente no han sido favoritos, algo en lo que Canadá encaja perfectamente.

El 23 de marzo, pocos días antes de que Canadá confirmase su clasificación para Catar 2022 con un 4-0 en Toronto sobre la selección de Jamaica, la federación canadiense de fútbol anunció que había llegado por primera vez a un acuerdo de patrocinio con la marca de bebidas isotónicas Gatorade.

El acuerdo multianual, del que no se han anunciado cifras, convierte a Gatorade, una marca del gigante de la alimentación y bebidas estadounidense Pepsico, en el socio de Canada Soccer para Nutrición Isotónica y Deportiva.

Al anunciar el acuerdo, la directora de Mercadotecnia de Pepsico Canadá, Lourdes Seminario, se refirió al “crecimiento y entusiasmo” que existe en Canadá por el futuro del fútbol y añadió su satisfacción de unir el nombre de la compañía a “algunos de los principales atletas en algunos de los mayores escenarios” del deporte.

Con Gatorade, ya son nueve las empresas que tienen acuerdos de patrocinio con Canada Soccer, incluidas la multinacional de equipamiento deportivo Nike y el fabricante de automóviles Toyota.

La federación canadiense espera que el acuerdo con Gatorade sea uno de otros jugosos contratos que llegarán en el futuro.

Porque como señaló el seleccionador canadiense, John Herdman, tras el triunfo ante Jamaica el 27 de marzo, la clasificación para Catar 2022 marca un antes y después.

“Cambiará el país y nuestro deporte para siempre. Tenemos que aprovecharnos de este momento y marcar los próximos 20 o 30 años”, declaró Herdman.

Julio César Rivas