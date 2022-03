Jefe de Cámara de Comercio Hispana urge a Biden contratos de infraestructura￼￼

Miami 30 mar (EFE).- Si EE.UU. quiere continuar siendo la primera economía mundial no debe “olvidar” a los hispanoamericanos y darles contratos de la nueva Ley de Infraestructura y acabar de una vez por todas con la “inaceptable” discriminación privada y pública, dijo a Efe Ramiro Cavazos, presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos (USHCC, en inglés).

Cavazos, que representa a más de 250 cámaras latinas del país, urgió al presidente Joe Biden y a las empresas a tener en cuenta a los hispanos, al recordar que es una comunidad que paga impuestos y que en 2040 una de cada cuatro “almas” en este país será latina.

“El futuro de este país económicamente depende del hispanoamericano”, enfatizó Cavazos, de origen mexicano y quien ha guiado la USHCC durante los últimos tres años y medio.

“Ahora somos la economía número uno del mundo, pero para seguir siendo vamos a tener que participar con los 62,5 millones de hispanos”, manifestó.

El directivo explicó que esa demanda de las cinco millones de empresas en manos de latinos y latinas de su gremio centra las discusiones de la Cumbre Legislativa de la USHCC, que se realiza esta semana en Washington.

Subrayó que los invitados especiales del evento anual son el secretario de Transporte de EE.UU,, Pete Buttigieg, y el exalcalde de Nueva Orleans Mitch Landrieu, quien ahora es el asesor de la Casa Blanca para infraestructura.

Estos altos funcionarios del Gobierno Biden, que tienen el poder sobre los 1,2 billones (trillions en inglés) de dólares de la Ley de Infraestructura aprobada en 2021, escucharán las demandas del empresariado latino: capital, capacitación y contratos.

“Vamos a estar enfrente de ellos para que no se olviden que nosotros también queremos ser parte de ese sueño americano”, enfatizó Cavazos.

Explicó que la comunidad hispana no solo quiere esas mejoras de vías y puentes en sus ciudades gracias al plan de infraestructura de Biden, sino que los empresarios exigen participación de los contratos federales.

En ese sentido dijo que los latinos son dueños del 10 % de la empresas de construcción en el país y que su trabajo profesional abarca empresas de transporte, ingenieros, arquitectos, experto en tecnología, sistemas de seguridad y energías renovables, entre otros.

“Simplemente la población merece negocios porque estamos pagando impuestos”, señaló.

19 % DE POBLACIÓN, 1 % DE PARTICIPACIÓN

“Históricamente ha habido discriminación económica en contra de los latinos”, se lamentó Cavazos al señalar que obtienen menos del 1 % de los contratos federales y privados.

“Eso no es aceptable y eso no es una inversión fuerte económica para el futuro de la economía más fuerte del mundo”, indicó.

Subrayó que antes de la pandemia de la covid-19 el 80 % de las solicitudes de préstamos de latinos a entidades bancarias eran rechazadas, frente a un 35 % de la población en general.

Dijo que la situación irónicamente ha mejorado en algo gracias a la pandemia porque los “no latinos” se dieron cuenta que necesitaban de esta minoría y porque de menos de un millar de entidades de financiación se pasaron a más de 5.000 como parte de las acciones gubernamentales para paliar la covid-19.

Cavazos subrayó que, incluso aunque la cuenta de los hispanos en el último censo es casi un 5 % inferior a la población real, se trata de una comunidad con un gran impacto económico.

Enfatizó que los cinco millones de pequeñas empresas hispanas, de un total de unas 30 millones del país, aportan más de 800.000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense.

Manifestó que si los hispanos fueran un país representarían la séptima economía del mundo.

“Los 62,5 millones de hispanos y sus 2,8 billones (trillions) de dólares anuales de poder de compra son más grandes que la India, que tiene 1.300 millones de personas viviendo en ese país, esto es una economía fuerte”, matizó.

“Estados Unidos va a ser un país más latino”, reiteró.

Para el directivo, los latinos y su posibilidad de hablar otros idiomas como el español, el portugués, entre otros, les facilita demás hacer negocios fuera de Estados Unidos, donde se concentra el 96 % de los consumidores de productos de este país.

“Ahí es donde el hispano puede ser un comerciante efectivo”, detalló.

Sin embargo, lamentó que la falla en el conteo del censo influirá en la en la representación política latina e invitó a los hispanos e hispanas a presentarse a más a cargos por elección y a apoyar financieramente las campañas de aquellos de los suyos que se postulen.

Cavazos señaló que actualmente los hispanos son menos del 1 % de los políticos en este país pese a ser el 19 % de la población.

“Si no nos lanzamos, si no participamos no vamos a tener políticos representándonos, eso es parte de la solución, no podemos quedarnos en casa y decir no nos están respetando”, enfatizó.