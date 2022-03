Filme “Al límite de la venganza”: privilegio norteamericano y la migración

Ciudad de México, 23 mar (EFE).- Antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2017 y después de su mandato hasta la actualidad, la migración entre México y Estados Unidos ha sido un tema latente y urgente que tratar y el filme “Al límite de la venganza” (“No man’s land”) busca cuestionar la visión que los estadounidenses tienen de los migrantes mexicanos.

“Escribí esta película cinco años antes de la era de Trump, después el problema se convirtió en noticia (…) Cuando Trump se volvió presidente llevó este tema a la mente de las personas y no de una buena manera. Lo que puedo rescatar de eso, es que al menos la gente ahora habla sobre este tema”, cuenta este miércoles en entrevista con Efe Jake Allyn, actor y guionista del filme junto con David Barraza.

De ser una futura promesa del béisbol, la vida de Jackson (Allyn), un joven estadounidense a punto de dejar su casa, dará un giro inesperado luego de vivir una trágica noche que cambiará no solo su vida, sino la de su familia.

Al sentirse amenazado por un grupo de migrantes que se acercan a su propiedad en la frontera de Texas con México, Jackson disparará y mata a un niño.

Sus acciones lo llevarán a huir y en esa experiencia de fuga conocerá la parte de México de la que no se habla en su país. “Empiezo siendo un chico que puede ser concebido como racista, pero que se enamora cuando hace el viaje a México”, cuenta Jake.

SIN BUENOS NI MALOS

Para Esmeralda Pimentel, otra de las actrices de la historia, lo más importante de la película -que estrena el 24 de marzo- es que esta hace énfasis en la humanidad de todos los personajes que presenta.

“Me parece que toda la película rompe con los estereotipos de los buenos y malos y todos estos prejuicios que tenemos (…) Al final del día todos son personas con sueños que han cometido errores, que tienen creencias muy arraigadas y que las están cambiando. Personajes con dolores, y todos nos parecemos a ellos en eso”, confiesa en la misma entrevista Pimentel.

Según Jake, su intención principal al presentar este proyecto, es cambiar la perspectiva y terminar con los estereotipos que se tienen de México en países como el suyo.

“La mayoría de los estadounidenses solo ven la frontera y las playas, pero México tiene mucho más para ofrecer que eso. Los estadounidenses son un poco necios y no quieren cambiar el preconcepto y prejuicios y mi personaje también los tiene, pero cambia porque se enamora de México”, explica el actor, que nacido en Texas vivió un tiempo en México antes de hacer el filme.

FORTALEZA Y PERSEVERANCIA

Esmeralda es Victoria en el filme, una mujer “sumamente fuerte” que ayudará con un poco de escepticismo al “güero” que se ha acercado a ella y a su familia a pedirles trabajo.

“Es una mujer que ha luchado por lo que tiene muy arduamente y sabe que su familia también y que valora la lucha, por eso no le abre las puertas así como si nada, sino que hace que se gane su lugar. Lo que más admiro de ella es su fortaleza”, asegura.

Por su parte Jake admira de Jackson su corazón sincero, su capacidad de cambio y que pese a las circunstancias tan hostiles por las que atraviesa, buscará hacer lo correcto.

“Él no se da por vencido, no se echa para atrás (…) Yo espero que esto sea un reflejo del problema de la inmigración. No sé si podemos componerlo pero al menos podemos mostrar que no vamos a darnos por vencidos y mostrar esta esperanza”, dice.

La película fue realizada con una coproducción México-Estados Unidos, y también cuenta con las actuaciones de Ofelia Medina, Jorge A. Jiménez, Andie MacDowell y Fernando Cuautle, entre otros.