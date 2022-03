¿India en 2036, África en 2040? Un escenario verosímil para futuros Juegos

Madrid, 22 mar (EFE).- La “recomendación” trasladada por el COI al Comité Olímpico Español (COE) para que Madrid no sea candidata a organizar los Juegos de 2036, desvelada por Alejandro Blanco, deja a la India, el segundo país más poblado del mundo, como el más abiertamente interesado en hacerse cargo de esa edición, aunque no el único.

El presidente del Comité Olímpico Indio, Narinder Batra, así lo expuso claramente el mes pasado -“India está en la carrera por el 2036”-, pocas horas después de apuntarse un éxito: que el COI aprobase la celebración de la Sesión de 2023, su asamblea plenaria anual, en Bombay, la capital financiera del país.

Esa reunión será con seguridad aprovechada por el país anfitrión para acercar su proyecto, su país y su deporte a los miembros del COI, que ya no viajan a las ciudades aspirantes antes de votar la sede. De hecho, no hay una competición directa entre las candidatas, porque el COI negocia directamente y en secreto con las interesadas y luego propone a su asamblea la mejor opción.

Es en estas conversaciones discretas en las que el organismo internacional habría dicho al COE que Madrid tendría pocas posibilidades de hacerse con la sede de 2036, tal y como explicó este martes su presidente, Alejandro Blanco, en declaraciones a RAC1.

“Nosotros (el COE) cuando hablamos con el COI de las posibilidades que había, nos dijeron que las posibilidades son de invierno. Están dados los juegos de París (2024), los de Los Ángeles (2028) y los de Brisbane (2032) y la recomendación que nos dijeron para los del 2036 es que Madrid no se presente”, afirmó Blanco.

“El compromiso que tenemos, y además estoy muy agradecido al alcalde de Madrid, es que se retomen las actividades de alto nivel en Madrid para intentar en un futuro, no en el 2036, optar a los Juegos”, añadió.

Aunque en ningún momento se ha admitido de forma pública la posibilidad de preparar una candidatura, la vicealcaldesa Begoña Villacís dijo en septiembre de 2021 que se trabajaba en ese proyecto “desde el primer día” que se formó el equipo de gobierno municipal PP-Ciudadanos.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desmintió a su segunda, pero días después se reunió con Blanco “en el marco del trabajo que ambos llevan realizando desde hace meses para convertir algún día a Madrid en sede olímpica”, informó el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El presidente del COE dijo que Madrid no podía “dejar de soñar con unos Juegos”, pero que no se debía “marcar una fecha” porque primero “hay que recuperarla como sede de grandes eventos deportivos”.

Como dirigente del COE, Blanco es el interlocutor directo del COI para cualquier asunto relacionado con una candidatura española.

Madrid optó tres veces de forma consecutiva a acoger los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020, que fueron concedidos respectivamente a Londres, Río de Janeiro y Tokio.

Actualmente el COE trabaja en una posible candidatura de los Pirineos a los Juegos de invierno de 2030, pero las discrepancias entre los gobiernos autonómicos de Cataluña y Aragón sobre cómo se debe articular el proyecto han retrasado su preparación.

Junto a la India, con una ciudad aún por definir, Londres, Estambul, Yakarta, Budapest, Doha, Vladivostok (Rusia) y Wuhan (China) son otras localidades que en algún momento se han mostrado interesadas por los Juegos de 2036

Indonesia mantiene “un diálogo constante” con el COI respecto a las opciones de Yakarta y el pasado julio su comité olímpico dio por sentado que serían candidatos a 2036.

Mientras, el mapa de las ciudades olímpicas continúa mostrando un agujero inmenso, el que señala a África como el único continente que nunca ha organizado unos Juegos.

El actual presidente del COI, el alemán Thomas Bach, cuyo mandato vence en 2025, declaró el pasado diciembre que cuando llegó al cargo en 2013 uno de sus sueños era “vivir unos Juegos en África o, al menos, habérselos concedido”.

“Por desgracia, ninguno de esos sueños se ha cumplido. Espero verdaderamente que para 2040 un país africano entre en diálogo con el COI para organizar los Juegos. Es realmente importante hacer unos Juegos en África y la pelota en este momento está en el tejado de los países africanos”, afirmó Bach en una conferencia de prensa organizada por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS).

Bach dio un impulso a África como socio olímpico al decidir que solo ciudades de ese continente pudieran optar a organizar los Juegos de la Juventud de 2022. Dakar fue la ciudad elegida, pero los Juegos se cancelaron debido a la covid y se aplazaron hasta 2026.

La crisis económica de la primera década de este siglo que dejó bajo mínimos las ciudades dispuestas a organizar unos Juegos Olímpicos, la pandemia de coronavirus que obligó a retrasar un años los Juegos de Tokio 2020 y la actual guerra en Ucrania han mostrado al COI la dificultad de hacer planes. Por eso, ha procurado garantizarse socios solventes y a largo plazo, hasta el punto de que ya tiene concedidos los Juegos de 2032 a Brisbane.

Para los de 2036 y 2040 faltan muchos años pero, como ha desvelado Alejandro Blanco, las conversaciones ya están en marcha.

Natalia Arriaga