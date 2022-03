El 10 % de los pilotos de Copa son mujeres, una de las cifras más altas del sector

Tweet on Twitter

Ciudad de Panamá, 21 mar (EFE).- El 10 % de la plantilla de pilotos de Copa Airlines son mujeres, una de las cifras más altas de la industria, informó este lunes la empresa, que aseguró que promueve la participación de la mujer en roles no tradicionales dentro de la aerolínea.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, promueve una serie de iniciativas que buscan resaltar el valor del rol de la mujer en el desarrollo de la industria de la aviación, con lo que reafirma su “Compromiso 25 para 2025 de IATA, que busca mayor participación de mujeres en todos los niveles y en roles no tradicionales”.

En el marco de esa iniciativa de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las aerolíneas firmantes se comprometen a incrementar en un 25 % para el 2025 la presencia femenina en áreas donde las mujeres tradicionalmente están subrepresentadas, como, por ejemplo, pilotos y técnicas aeronáuticas de aviación, explicó la empresa.

Copa cuenta actualmente “con un 26 % directoras o posiciones senior mujeres, de los gerentes representan el 41 %; 98 mujeres pilotos, lo que significa un 10 % del total de pilotos, una de las cifras más altas de la industria, y 34 mujeres mecánicas de aviación e ingenieras aeronáuticas que hoy día trabajan en el Centro de Mantenimiento de la Aerolínea”.

“En reconocimiento al trabajo de las mujeres y profesionales de Copa Airlines”, fue presentado el pasado 9 de marzo en la 10 edición del “Women’s Film Week”, organizado por ONU Mujeres en Jordania, el documental “Mujeres Volando Sueños”.

Esa producción “destaca la historia de crecimiento profesional de tres mujeres, líderes de Copa Airlines, protagonistas de la planificación e implementación de iniciativas y programas de la aerolínea para equilibrar su crecimiento operacional de forma sostenible, cumpliendo con su compromiso de reducir la huella de carbono y su impacto en el medio ambiente”, dijo la empresa.

Copa también creó el programa ELEVA, que contiene iniciativas que promueven y fomentan la igualdad, diversidad y la inclusión en todos los aspectos de la vida laboral en la empresa.

“Uno de sus pilares es ELEVA Mujer, que busca empoderar y desarrollar a mujeres líderes en posiciones no tradicionales de relevancia para la industria”, comentó Laura Plata, directora de experiencia al colaborador de Copa Airlines.

Como parte de este programa, se llevó a cabo este mes la charla “Libera tu poder de Mujer Líder”, bajo la conducción de la conferencista Denise Dziwak, y se está ejecutando un programa de formación con el objetivo de desarrollar habilidades para promover la complementariedad de género, entre otros.