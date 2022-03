La brasileña Beatriz Haddad Maia supera la primera ronda de Indian Wells

Los Ángeles (EE.UU.), 10 mar (EFE).- La tenista brasileña Beatriz Haddad Maia venció a la estadounidense Sofia Kenin (6-3 y 7-5) para superar la primera ronda del torneo de Indian Wells, que se disputa hasta el 20 de marzo en California (EE.UU.).

Beatriz Haddad Maia se medirá en segunda ronda a la danesa Clara Tauson.

La brasileña fue la única representante latina de esta primera jornada de competición en el cuadro de mujeres con ránking.

Mañana jueves comenzará la primera ronda del cuadro masculino.

Al margen de estos primeros partidos, la noticia del día en Indian Wells la protagonizó Novak Djokovic, que finalmente anunció que no podrá jugar ni este torneo ni el Masters de Miami por no estar vacunado contra el coronavirus.

“Aunque estaba automáticamente en la lista del sorteo de Indian Wells y Miami sabía que sería poco probable que pudiera viajar. El CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos) ha confirmado que las regulaciones no van a cambiar, así que no podré jugar en EE.UU. Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos”, escribió el serbio en Twitter.