Familia de Naya Rivera logra acuerdo en demanda por muerte de la actriz

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los Ángeles, 7 mar (EFE).- La familia de la actriz Naya Rivera, quien murió ahogada en un lago de California en 2020, llegó a un acuerdo para concluir la demanda presentada contra el condado de Ventura por la muerte de la estrella de la serie “Glee”, informaron medios locales.

El exesposo de Rivera, Ryan Dorsey, presentó la querella legal contra el condado de Ventura (California) por homicidio involuntario, argumentando que no había señales que advirtieran de las peligrosas condiciones en el lago donde ella se ahogó y que la embarcación que la artista alquiló carecía del equipo de seguridad adecuado.

La demanda fue presentada en nombre del pequeño hijo de la pareja, Josey Hollis Dorsey, quien estaba con la actriz en el lago cuando la latina se ahogó. La acción legal nombra al condado de Ventura y al Distrito de Administración de Agua del área, que regula el lago Piru, donde la artista perdió la vida el 8 de julio de 2020.

Amjad M. Khan, abogado de la familia, confirmó que todas las partes “han llegado a un acuerdo global”, pendiente de la aprobación de un juez en California el próximo 16 de marzo.

“A través de este acuerdo, Josey recibirá una compensación justa por tener que soportar el ahogamiento de su amada madre en el lago Piru”, dijo Khan en un comunicado.

Añadió que aunque el niño no podrá recuperarse de la pérdida de su madre, el acuerdo monetario lo ayudará significativamente con su vida más allá de esta tragedia.

La actriz de 33 años alquiló una lancha de recreo con su hijo de 4 años a primera hora de la tarde del 8 de julio pero. Cuando ninguno de los dos regresó, una segunda embarcación localizó al menor solo y dormido sobre la lancha con un chaleco salvavidas.

Según un informe de investigación del condado de Ventura, la actriz saltó junto con su hijo a nadar, pero Rivera se ahogó después de dar un último impulso para ayudar a su hijo a subir a la lancha.

Los documentos judiciales revelan que cuando la madre y el hijo nadaban, la lancha comenzó a alejarse, “probablemente por la corriente y el viento”, en una jornada que tuvo ráfagas de hasta 21 millas (37 kilómetros) por hora.

La actriz pidió ayuda a gritos varias veces y “Josey buscó en vano una cuerda para ayudar a su madre a volver al barco”, alegaba la demanda. “Luego, Josey miró hacia el agua en busca de su madre y vio que Naya había desaparecido”.

El cuerpo de la actriz fue recuperado después de cinco días de búsqueda.

Las cámaras de seguridad del lago Piru, un embalse de 500 hectáreas, grabaron el momento en que madre e hijo salieron a navegar en la embarcación, algo que Rivera había hecho con anterioridad, según la Policía.

La demanda sostuvo que la administración del lago Piru no advirtió al público sobre sus peligros.

Pese a la gran extensión del área recreativa del lago “no hay un solo letrero de advertencia de las fuertes corrientes, baja visibilidad, vientos fuertes, profundidades cambiantes del agua, cuevas subacuáticas, salientes y desniveles, o los árboles, matorrales y otros escombros que congestionan sus aguas”, afirmó la demanda.