Trump: el único objetivo del comité investigador es que yo no compita en 2024

Miami, 3 mar (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump aseveró este jueves que “la verdadera conspiración” en EE.UU. fue que los demócratas amañaron las elecciones de 2020 y que el único objetivo del comité que investiga el asalto al Capitolio es impedir que él se presente a las elecciones de 2024 si así lo decide.

Trump respondió así a un documento judicial de ese Comité del Congreso en el que se señala que él y uno de sus asesores legales, John Eastman, participaron en una “conspiración criminal” para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

Los investigadores del comité apuntan en ese documento a dos posibles delitos: conspiración para defraudar a EE.UU. y obstrucción a un proceso oficial del Congreso.

“Pocas cosas podrían ser más fraudulentas o encontrarse con más irregularidades que las elecciones presidenciales de 2020”, afirmó Trump en un comunicado publicado un día después de que se conociera el documento del comité.

El expresidente menciona como prueba de su afirmación que “esta semana el fiscal especial en Wisconsin pidió la descertificación de las elecciones de 2020 debido a la ilegalidad masiva” y asegura que “esto es cierto en muchos otros estados, especialmente en los estados indecisos”, entre ellos Arizona y Georgia.

“La evidencia es monumental, pero el Comité, formado, según él, por “partisanos políticos”, “oculta los hechos”.

También apuntó a los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que, según dijo, “tienen miedo incluso de mirar”, al igual que lo tenía el fiscal general de entonces, William Barr.

“Estaba tan petrificado por ser despreciado o acusado por los demócratas, que constantemente lo amenazaban con hacerlo, que era prácticamente un hombre quebrantado que permitió que se produjera la violación sistémica de las leyes electorales y otras cosas”, agregó.

Según Trump, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 se produjo “porque millones de personas en nuestro país saben que las elecciones fueron amañadas y robadas”.

Los asaltantes habían participado precisamente en un mitin en Washington en el que Trump repitió que el verdadero ganador de las elecciones era él y les instó a luchar para defender su “victoria”.

En el comunicado dice que le pidió tres días antes, sin explicar por qué, a Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, que colocara más de 10.000 soldados solicitados en el Capitolio, pero se negó porque no le gustaba “el aspecto”.

El único objetivo del Comité es: “tratar de evitar que el presidente Trump, que lidera por amplios márgenes en todas las encuestas, se presente de nuevo a la presidencia, si así lo decido”.

“Al hacerlo, están destruyendo la democracia tal como la conocemos. Sus mentiras y tácticas marxistas contra los opositores políticos no detendrán la verdad, o el movimiento político más grande, Make America Great Again/America First, en la historia de nuestro país”, agregó.

Al final del comunicado se refiere a la guerra en Ucrania y repite que “nunca hubiera sucedido” si él siguiera en la Casa Blanca, algo que viene diciendo desde antes de la invasión rusa.