EEUU relajará este viernes las recomendaciones sobre el uso de mascarillas

Washington, 24 feb (EFE News).- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos tienen previsto relajar este viernes las recomendaciones sobre el uso de mascarillas contra la covid-19, según adelantaron hoy varios medios.

Con los cambios, la mayor parte de los estadounidenses pasará a vivir en zonas donde ya no se sugerirá el uso de mascarillas en interiores, explicó The New York Times, citando a funcionarios del Gobierno.

Hasta ahora, la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) es que use mascarilla en esas situaciones toda persona que viva en áreas con un nivel sustancial o alto de transmisión del virus, lo que actualmente cubre al 95 por ciento de los condados del país.

Sin embargo, muchos estados y ciudades ya se han adelantado y han eliminado la obligación de cubrir nariz y boca y otros tienen planes para hacerlo. El giro que anunciarán los CDC, mientras, puede llevar los cambios a los lugares que están siendo más cautos, principalmente grandes ciudades de las costas.

También continúan requiriéndose las mascarillas en los transportes públicos, incluidos los aviones, en base a reglas que expiran a mediados de marzo, pero que pueden ser prorrogadas.

Se espera que las nuevas recomendaciones se basen en criterios que darán menor importancia al número de casos que se registra en una zona y más a los niveles de hospitalización y de capacidad hospitalaria.

Actualmente, Estados Unidos registra una media de unos 76.000 casos de covid-19 diarios, unos niveles muy por debajo de los que se registraban hace apenas dos semanas, a medida que el país ha ido superando la oleada de contagios provocada por la variante ómicron.

Mientras, se calcula que hay unas 60.000 personas hospitalizadas con la enfermedad, una cifra que ha visto una reducción de más del 40 por ciento en esas últimas dos semanas.