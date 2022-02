Tom Holland y Antonio Banderas triunfan en los cines de EEUU con “Uncharted”

Los Ángeles (EE.UU.), 22 feb (EFE).- Apenas tres meses después del debut de “Spider-Man: No Way Home”, uno de los mejores estrenos en la historia de EE.UU., su protagonista, Tom Holland, volvió a liderar la taquilla del país norteamericano con “Uncharted”, que recaudó más de 50 millones de dólares en su primer fin de semana.

La nueva película, rodada en Barcelona (España) y en la que Holland comparte pantalla con Mark Wahlberg y Antonio Banderas, fue la primera opción del público estadounidense durante el pasado fin de semana y el lunes, festivo en todo el país por el Día de los Presidentes.

Así, “Uncharted” ha registrado el mejor debut en cines en lo que va de año, y lo ha logrado menos de tres meses después de que otra cinta protagonizada por Holland, “Spider-Man: No Way Home”, se convirtiera en el segundo mejor estreno de la historia de Estados Unidos.

Ambos registros confirman al actor británico, de 25 años, como uno de los nombres con más tirón comercial en Hollywood.

Por su parte, Channing Tatum quedó en segunda posición con el estreno de “Dog”, el largometraje que marca su regreso a la gran pantalla tras un descanso de más de 5 años.

El filme, que Tatum ha dirigido junto a Reid Carolin, ingresó 18 millones de dólares.

En “Dog”, el actor recordado por su papel de “Stripper” en “Magic Mike” (2012) interpreta al exsoldado “ranger” Briggs, quien junto a su perro Lulu, un pastor belga malinois, viajar por la costa estadounidense del Pacífico con el objetivo de llegar a tiempo al funeral de su mejor amigo y antiguo chófer.

Por su parte, “Spider-Man: No Way Home” se situó en tercera posición con 8,5 millones de dólares, que se suman a una recaudación acumulada de más de 770 millones en EE.UU., donde es la tercera película más taquillera en la historia, por delante de “Avatar”, que recaudó 760 millones en 2009.

“Death on the Nile” y “Jackass Forever” cerraron la lista de las cinco películas más vistas del fin de semana con 7,5 y 61 millones recaudados, respectivamente.