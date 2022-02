Florida está cada vez más cerca de restringir el aborto de 24 a 15 semanas

Miami, 17 feb (EFE).- Un proyecto de ley para prohibir el aborto después de las 15 semanas de embarazo incluso en casos de violación o incesto, fue aprobado por la cámara baja del Congreso de Florida, de mayoría republicana, y pasará ahora al Senado, donde los demócratas, que se oponen, tampoco podrán frenarlo.

La propuesta fue aprobada en una votación con 78 votos a favor y 39 en contra tras seis horas de acalorado debate en el que congresistas demócratas defendieron que la decisión de abortar solo compete a la mujer en consulta con su médico y expusieron las consecuencias negativas que puede tener en las mujeres pobres y de grupos minoritarios esta ley.

Patrocinado por las congresistas republicanas Erin Grall, de Vero Beach, y Jenna Persons-Mulicka, de Fort Myers, el proyecto contempla excepciones para interrumpir el embarazo más allá de las 15 semanas si se considera que la vida de la mujer está en peligro o que existe una anomalía fetal grave.

Sin embargo, no las permite en casos de violación o incesto.

Una ley de Mississippi de características similares al proyecto floridano está siendo revisada por la Corte Suprema de EE.UU.

“Florida ya no seguirá siendo un estado para los abortos tardíos”, dijo la congresista Grall durante la discusión del proyecto en el congreso floridano, en Tallahassee, la capital del estado.

Hasta ahora en Florida es legal el aborto hasta las 24 semanas de gestación.

En el debate del proyecto, que comenzó el martes, dos docenas de congresistas demócratas preguntaron a Grall por qué trazó la línea en las 15 semanas de embarazo y cómo afectará a las mujeres de bajos ingresos, las minorías y las personas con problemas de salud física y mental.

La congresista dijo que la propuesta recoge “avances en genética y campos afines que dejan en claro que un ser humano único se forma en el momento de la concepción cuando dos células… forman una sola entidad humana individual”.

Nikki Fried, aspirante a la candidatura demócrata para la gobernación de Florida, afirmó por su parte que “la libertad no es libertad a menos que incluya la libertad para que las mujeres decidan qué es lo mejor para nuestros propios cuerpos”.

El Senado de Arizona aprobó este martes un proyecto de ley similar que prohibiría el procedimiento después de las 15 semanas, excepto en determinadas circunstancias.

Muchos estados liderados por republicanos están desafiando el derecho al aborto en todo el país. En octubre, Texas promulgó una de las leyes de aborto más restrictivas de la nación, haciendo ilegal el procedimiento después de seis semanas.

Este miércoles más de 120 organizaciones de salud, justicia y derechos reproductivos firmaron una carta abierta al presidente de EE.UU., Joe Biden, para pedirle que en el próximo discurso del Estado de la Unión aborde la crisis nacional de acceso al aborto y reitere su apoyo a la Ley de Protección de la Salud de las Mujeres (WHPA).

La carta recuerda que se cumplen seis meses desde la entrada en vigor de la prohibición al aborto después de las seis semanas en Texas y que en otros estados legisladores envalentonados por las decisiones de las cortes de mantener en vigor la ley texana han presentado un número alarmante de proyectos de ley para restringir al aborto en lo que va de 2022,

“Las personas en Texas que pueden costearlo están saliendo del estado para abortar, causando un incremento de pacientes buscando atención en los estados vecinos. Las personas que no tienen los recursos para viajar, se han visto obligadas a continuar embarazos en contra de su voluntad”, subrayan.