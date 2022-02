Bautizos anulados en EEUU dejan en la incertidumbre a familias católicas

Tucson (AZ), 16 feb (EFE).- Miles de bautizos realizados en iglesias católicas de Estados Unidos fueron anulados tras descubrirse que un sacerdote había usado una palabra incorrecta en la ceremonia, lo que ha llevado a las familias afectadas a cuestionar la validez de otros sacramentos.

La Diócesis de Phoenix, Arizona, ha reconocido que por casi 25 años, al momento de administrar el sacramento, el sacerdote Andrés Arango usó la fórmula “Nosotros te bautizamos” en lugar de decir “Yo te bautizo”.

“El problema de usar el ‘Nosotros’ es que no es una comunidad la que otorga el sacramento del bautismo a una persona, sino es Cristo y solo él quien preside todos los sacramentos. Por eso es Cristo Jesús quien bautiza”, dijo el obispo de la Diócesis de Phoenix, Thomas J. Olmsted, en declaraciones enviadas a Efe.

El obispo enfatizó que de ninguna manera Arango actuó de mala fe y que el sacerdote está terriblemente mortificado por toda esta situación.

MILES DE BAUTIZOS NULOS

Todo este caos comenzó después de que la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano determinara el año pasado que los bautizos que se llevaron a cabo utilizando la palabra “Nosotros” no son válidos.

En el caso de Arango, todos los bautizos que administró desde 1998 hasta el 17 de junio de 2021 no tienen ninguna validez ante la Iglesia Católica.

La Diócesis de Phoenix no sabe con exactitud cuántos bautizos han sido invalidados, pero estima que son “miles”.

DUDAS ENTRE LAS FAMILIAS AFECTADAS

Esta noticia cayó como un balde de agua fría para muchas de las familias, muchas de ellas de origen hispano como la de María de la Cruz Huerta, cuya hija fue bautizada por Arango.

“No puedo creer que una sola palabra pueda eliminar un sacramento. No puede ser que de esta manera quede invalida una ceremonia”, dijo a Efe Huerta, cuya familia ha sido católica por generaciones.

Indicó que nunca había escuchado algo similar, y lo que más le preocupa es que esto pueda afectar otros sacramentos como la primera comunión, la confirmación y hasta los matrimonios de quienes fueron bautizados por el padre Arango.

La Diócesis de Phoenix ha establecido una página en internet para responder este tipo de preguntas, aunque no es muy claro cómo este problema afectaría a los otros sacramentos que pudieron tomar los bautizados por el padre Arango.

Lo que sí ha recomendado a sus feligreses es que no tomen la eucaristía, o comunión, si no han sido bautizados “correctamente”.

“Es increíble ¿Se imaginan? Quizás mucha gente ya se fue del estado, regresaron a México o están en otras ciudades y no saben que su bautizo no es válido”, manifestó Huerta.

UN NUEVO BAUTIZO

La Diócesis de Phoenix ha pedido a todos los feligreses afectados que se comuniquen para coordinar un nuevo bautizo, un paso que Huerta duda en dar en este momento.

“Me siento confundida. El bautizo es parte fundamental de nuestra fe. No sé si tengo la confianza para llevarlo a cabo de nuevo y en la misma iglesia”, dijo la hispana.

Por su parte, la Diócesis dijo a Efe que Arango renunció a su puesto como párroco de la Iglesia de San Gregorio a principios de este mes.

El sacerdote no fue despojado de su ministerio y ahora está dedicado en tiempo completo a contactar a las familias afectadas y tratar de ayudar a todos aquellos que fueron bautizados de forma incorrecta.

“Me entristece saber que he realizado bautismos inválidos a lo largo de mi ministerio como sacerdote usando regularmente una fórmula incorrecta. Lamento profundamente mi error y la forma en que esto ha afectado a numerosas personas”, dijo Arango en una carta publicada en la página web de la Diócesis de Phoenix.

Por su parte un grupo de feligreses ha pedido la restitución del sacerdote en su cargo. En la petición donde buscan apoyo de la comunidad, los feligreses han descrito la labor del sacerdote como positiva. “El padre Andrés Arango ha revitalizado la comunidad de la iglesia… dando a feligreses y buscadores de fe una casa espiritual con puertas abiertas para todos”.

Por lo pronto, la Diócesis ya ha comenzado a llevar a cabo nuevos bautizos para tratar de remediar el error cometido.