Científico mexicano se declara culpable de espiar para Rusia en EE.UU.

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Miami, 15 feb (EFE).- El científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, detenido en Miami desde 2020, se declaró este martes culpable de cometer espionaje para Rusia desde Estados Unidos en una corte de la ciudad de Miami.

Con uniforme de preso color beige y esposado, el mexicano compareció hoy ante el juez Donald M. Middlebrooks y se declaró culpable de actuar dentro de Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero.

“Me declaro culpable”, le dijo Cabrera al juez después de que la Fiscalía leyera todas sus actuaciones en territorio de Estados Unidos para espiar y entregar información sobre el país a un “agente de gobierno” ruso.

Acompañado de sus abogados, Cabrera Fuentes contestó en inglés a varias preguntas del juez en las que le advertía las consecuencias de declararse culpable, entre ellas que puede enfrentar una sentencia máxima de 10 años de cárcel.

Al término de la audiencia, los abogados de Cabrera, quien trabajaba como investigador en una institución de salud en Singapur antes de su arresto, no quisieron hablar con la prensa.

El mexicano, que tendrá de nuevo una audiencia de sentencia en mayo próximo, fue detenido en febrero de 2020 cuando trataba de viajar a Ciudad de México desde el aeropuerto de Miami.

Cabrera Fuentes llegó a Miami pocos días antes de su arresto con una visa de turismo y negocios temporales junto a una mujer con la que está casado en México.

A la policía le reconoció después tener otra esposa en Rusia, un país al que estaba relacionado por ese motivo y donde, según la investigación, fue supuestamente reclutado para hacer espionaje.

El automóvil alquilado que usó durante su estancia en Miami fue visto en un condominio donde vivía un informante confidencial del Gobierno de EE.UU. en cuestiones de seguridad nacional, recordó este martes la Fiscalía.

En los teléfonos celulares de Cabrera y su esposa mexicana se hallaron fotografías de la placa de un vehículo perteneciente a esa persona, según los documentos.

En un interrogatorio en febrero de 2020 el mexicano habló de que había conocido en reuniones en Rusia a una persona que creía que trabajaba para el Gobierno de Rusia y con la que se reunió a solas por primera vez en mayo de 2019 en Moscú.

El “funcionario ruso” le dijo que podría ayudarle a que su esposa rusa y sus hijas pudieran salir del país si él le ayudaba con algo.

Según la Fiscalía, en septiembre de 2019 le pidió que alquilara un apartamento en Miami en el mismo condominio donde residía el informante del Gobierno estadounidense, pero que no hiciera el contrato a su nombre ni informara a su familia rusa de ello.

El apartamento lo arrendó en diciembre de 2019 una persona allegada a Cabrera, quien le transfirió unos 20.000 dólares para pagar el depósito y el alquiler.

Según los documentos, el siguiente encargo del funcionario a Cabrera fue localizar el vehículo del informante en el condominio y anotar el número de placa.

El funcionario le especificó que no tomara fotografías del auto, pero Cabrera le pidió a su esposa que lo hiciera.

Según el expediente, la próxima reunión con el funcionario ruso iba a celebrarse en abril o mayo de 2020 y en ella Cabrera le iba a pasar la información obtenida, pero antes fue detenido en Miami.