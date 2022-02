Gonzalo Pineda afirma que la MLS no es una liga fácil para los latinos

Guadalajara (México), 2 febrero (EFE).- El mexicano Gonzalo Pineda, entrenador del Atlanta United, negó este miércoles que para los jugadores latinos sea fácil llegar a la Mayor League Soccer (MLS) pues la liga estadounidense es “muy competida” y hay que adaptarse a muchas dificultades.

“(Los sueldos) es parte del atractivo que tiene la liga y lo que la está haciendo muy competitiva en el mundo, muchos jugadores se dan cuenta que es una liga pareja, bastante, que tiene jugadores de todo el mundo, que hay bemoles como los cambios de clima, de pasto, pero que te hacen evolucionar como jugador”, dijo.

En conferencia de prensa para anunciar el inicio de la pretemporada que su equipo realiza en Guadalajara, el ex seleccionado mexicano recordó que la MLS ha sabido generar un sistema para mejorar el nivel de los jugadores y que estos puedan ir a Europa.

El Atlanta se ha nutrido de jugadores de origen latino, entre los que destacan el defensa venezolano Ronald Hernández, uno de los nuevos fichajes para esta temporada, el centrocampista brasileño Luiz Araújo, además del mexicano Jürgen Damm, y los delanteros el paraguayo Erik López y el venezolano Josef Martínez.

El Atlanta United realiza en esta ciudad trabajo de preparación de cara al inicio de la temporada de la MLS en la que debutará contra el Sporting KC el próximo 27 de febrero.

Previo al primer entrenamiento Pineda, quien disputó el Mundial de Alemania 2006 y la Copa América en 2007 con el combinado mexicano, afirmó que ante el crecimiento de Estados Unidos y Canadá, no hay un equipo que pueda considerarse como el gigante de la Concacaf, un mote que México mantuvo por décadas.

“Es una mentira hablar de gigantes en esta área porque hace no mucho fuimos a un repechaje para pelear un boleto al mundial, hoy en día es difícil hablar de gigantes, poco se hablado de Canadá que ha tenido un gran crecimiento, (también) lo que he hecho Estados Unidos es extraordinario”, dijo.

El técnico se refirió al desempeño del argentino Gerardo “Tata” Martino a quien dijo tener confianza en la calidad que ha demostrado como timonel de México, pese a que ese país se coloca en el tercer lugar de la eliminatoria mundialista.

“Martino es uno de los mejores del mundo y tengo fe en que van a volver. Todos los equipos tienen altas y bajas y en las altas vimos un equipo competitivo con Tata están muy cerca de lograr el objetivo”, indicó.

El Atlanta United entrenará en las instalaciones del club Atlas, actual campeón del fútbol mexicano, hasta el próximo 13 de febrero y disputará tres partidos amistosos con las Chivas de Guadalajara y equipos de la Liga de Expansión.