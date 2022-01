El talento, una fuente de crédito para Jimmy Garoppolo

Redacción Deportes, 26 ene (EFE).- El entrenador de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, defendió este miércoles la habilidad y el talento de su pasador Jimmy Garoppolo, aunque las intercepciones que sufre le resulten un punto en contra.

“Él cree que puede poner la pelota en los lugares correctos, pero ¿si no está nadie abierto? Se revuelve y conecta lo que se puede, es muy arriesgado y a veces decepcionante perder el balón, pero él siempre encuentra la manera de sacarnos”, explicó Shanahan.

San Francisco visitará este domingo a Los Angeles Rams en el duelo por el campeonato de la Conferencia Nacional de la NFL.

El “Coach” de los 49ers cobijó en conferencia de prensa a su mariscal de campo, quien en la ronda de comodines y divisional, en las que eliminaron a los Cowboys y los Packers, respectivamente, sufrió una intercepción en cada juego.

Durante la temporada Garoppolo sumó 12 intercepciones.

Desde su llegada a San Francisco, en 2017, el pasador ha sido criticado por fallar en momentos determinantes, como sucedió en el Super Bowl LIV que perdió ante los Kansas City Chiefs, partido en el que fue interceptado una vez.

Críticas con las que no está de acuerdo Shanahan, quien confió en que Jimmy Garoppolo encontrará la manera de llevarlos a la victoria en el duelo ante los Rams del domingo.

“Creo en su talento que explota cuando los receptores están en apretada cobertura. No puedo explicar cuántas veces nadie ha estado abierto, no hay jugada qué conectar y tenemos que hacer una o el juego terminará, pero él encuentra la manera de hacerlo”.

El entrenador admitió que la mejor manera de ayudar a Garoppolo a hacer funcionar a su ofensiva, séptima mejor de la NFL, es con las jugadas correctas que le permitan encontrar a sus receptores.

“Ese es nuestro trabajo ponerlo en mejores situaciones. Si le damos los carriles adecuados, le damos buena protección en su línea ofensiva, el resto será cosa de que él haga lo que sabe y cuando lo hace iremos por el camino correcto”.

Kyle Shanahan habló del partido que espera ante Los Angeles, en el que su equipo recurrirá al juego duro y físico para dominar la línea.

“Cuando vas contra un equipo como los Rams esperas que sea un poco más divertido. Vamos a jugar lo más duro que podamos, como lo hicimos en Green Bay, y encontrar la manera de disimular lo mejor posible las jugadas que planeemos”.