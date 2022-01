Comienza la temporada de impuestos con ayudas por hijo pendientes de cobrar

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, 24 ene (EFE).- La Dirección de Impuestos Internos (IRS) inició este lunes la temporada de declaración de tributos del año 2021 para más de 145 millones de contribuyentes, muchos de los cuales deben estar pendientes de reclamar la cantidad adecuada del Crédito Tributario por Hijos y del plan de estímulo por la covid-19.

El IRS instó a los contribuyentes a tener toda la información para asegurarse de presentar una declaración completa y precisa, algo “especialmente importante” para aquellos que recibieron pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos o los Pagos de Impacto Económico en 2021.

El Gobierno recordó que hay personas que, aunque no estén obligadas a presentar las declaraciones de impuestos, deben hacerlo si quieren reclamar alguna de las citadas ayudas públicas todavía pendientes.

La Administración federal envió durante la segunda mitad del año pasado hasta 300 dólares mensuales en un crédito impositivo por cada hijo menor de edad como ayuda a unos 39 millones de hogares para paliar el impacto de la pandemia de la covid-19.

Así las familias habrían podido recibir ya 1.800 dólares, y la otra mitad del crédito fiscal por hijos, de un total de hasta 3.600 dólares, se recibiría al presentar la declaración de impuestos federales sobre la renta de 2021.

El IRS ya comenzó a enviar cartas con información “importante” sobre este particular para ayudar a garantizar que la “devolución sea precisa”.

Los contribuyentes elegibles que recibieron pagos adelantados del Crédito Tributario por Hijos deben presentar una declaración de impuestos de 2021 para recibir la segunda mitad del crédito, mientras que aquellos que no recibieron estos pagos pueden reclamar ahora el monto total al presentar una declaración de impuestos.

LA TEMPORADA DE IMPUESTOS CIERRA EN ABRIL

El plazo para la presentación de las declaraciones impositivas vence el lunes 18 de abril para la mayoría de los contribuyentes, pero quienes residen en Maine y Massachusetts tienen un día más debido a que en esos estados se conmemora el Día de los Patriotas.

Asimismo el Gobierno ha extendido hasta el 16 de mayo el plazo para las víctimas de los incendios forestales en Colorado y los damnificados en diciembre por tornados en partes de Illinois, Kentucky y Tennessee.

También vence el 18 de abril el plazo para solicitar del IRS una extensión hasta el 17 de octubre.

En el período fiscal 2020, IRS recolectó casi 3,5 billones de dólares en impuestos, procesó más de 240 millones de declaraciones, y distribuyó más de 736.000 millones de dólares en reembolsos a contribuyentes que habían pagado demasiado.

La agencia indicó que en el período impositivo anterior 59,5 millones de contribuyentes recibieron ayuda y asesoramiento ya sea mediante llamadas telefónicas o visitas a las oficinas del IRS.

El sitio web del IRS recibió el año pasado casi 1.600 millones de visitas y los contribuyentes descargaron de internet más de 437 millones de documentos, según la agencia.

IRS recibió por vía electrónica casi 195,2 millones de declaraciones y otros formularios, esto es el 81,3 % de todas las declaraciones, lo cual representa un aumento del 5,7 % en las declaraciones electrónicas sobre el año anterior.

Asimismo, la agencia informó que el 94,3 % de las declaraciones impositivas individuales se tramitó por vía electrónica.