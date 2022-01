LaLiga cambia horarios equipos en Copa excepto el del Real Madrid

Madrid, 21 ene (EFE).- Los horarios correspondientes a la jornada 23 de LaLiga Santander han sido modificados por el organismo presidido por Javier Tebas “para dar encaje y descanso” a los clubes participantes en los cuartos de final de la Copa del Rey y todos los clasificados, excepto el Real Madrid, sufrirán alguna modificación.

De este modo, el Athletic-Espanyol, que en un inicio estaba previsto que se disputara el viernes 4 de febrero (un día después de la eliminatoria que enfrentará al conjunto vasco con el Real Madrid), pasará a jugarse el lunes 7 de enero a las 21:00 horas.

Mientras, el Real Madrid-Granada se mantendrá en la fecha predeterminada, el domingo 6 a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. Además, el otro duelo que no modificará ni fecha ni hora será el Barcelona-Atlético de Madrid, que se jugará como estaba previsto, también el mismo domingo 6 a las 16:15.

Otro de los equipos que estará en los cuartos de final de la Copa del Rey, el Rayo Vallecano, retrasará su día. Tenía previsto enfrentarse al Celta el domingo 6 a las 14:00 y ahora jugará el sábado a las 18:30. Su partido frente al Mallorca de Copa del Rey lo disputará el miércoles 2 a las 20:00, por lo que tendrá dos días y medio de descanso, casi uno menos que antes de la modificación.

Mientras, el Mallorca, atrasará su hora del partido ante el Cádiz, también en cuartos de final de la Copa del Rey. En vez de enfrentarse en Son Moix el sábado 5 a las 14:00, lo harán a las 16:15. Los dos equipos, jugarán su eliminatoria de Copa el miércoles 2 de febrero. El Mallorca, a las 20:00 contra el Rayo Vallecano y el Cádiz frente al Valencia a las 21:00.

Precisamente, el Valencia y la Real Sociedad, también presentes en los cuartos de final de la Copa del Rey y que se enfrentarán en la jornada 23, disfrutarán de casi 24 horas más de descanso con los nuevos horarios. Pasarán de jugar el sábado 5 a las 18:30 al domingo 6 a las 14:00.

Igual que el Betis, que tenía apuntado en el calendario el choque ante el Villarreal el sábado 5 a las 21:00 y ahora jugará el domingo 6 a las 18:30. El conjunto andaluz, como la Real Sociedad, disputará su encuentro de Copa del Rey el jueves 3 a las 20:00.

A través de un comunicado oficial, LaLiga explicó que la fecha fijada en el calendario de la temporada 2021/22 para la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey fue propuesta por la RFEF en su comunicación a LaLiga el 25 de mayo de 2021. Al respecto, resaltó que la “cuestión” no la resolvió el Consejo Superior de Deportes (CSD) y dejó claro que fue la RFEF “quien fijó la citada fecha” que no fue discutida por LaLiga.

“La Resolución del CSD única y exclusivamente resolvió en favor de LaLiga la disputa de hasta tres encuentros el día 31 de diciembre de 2021, nada más. Por ello, es un claro error y planificación de la RFEF al realizar la propuesta de fechas de Copa del Rey y es totalmente incierto que el CSD tuviera nada que ver con esta fecha de Copa tal y como ha declarado el presidente de la RFEF (Luis Rubiales)”, apunta el citado comunicado.

Por tanto, añade, tanto en la primera propuesta de calendario como en la segunda, “nunca había fijado fecha de disputa de competiciones durante el periodo FIFA” del 24 de enero al 1 de febrero (todas las confederaciones de FIFA excepto la de UEFA) y hasta el 2 de febrero la confederación de CONCACAF.

Además, recordó que LaLiga publicó los horarios de la jornada 23 el pasado 14 de enero de 2022 “como hace habitualmente con antelación” y la RFEF al no haber jornada de LaLiga Santander el fin de semana del 29-30 de enero, “tenía espacio y días para fijar los horarios de la Copa del Rey” respetando los horarios fijados por LaLiga en la jornada 23 y el descanso de los clubes participante.

LaLiga, asimismo, destaca que la RFEF podía haber distribuido los horarios de diferente forma y haber colocado el martes 1 de febrero el Athletic-Real Madrid y el Real Sociedad-Betis y el miércoles 2 el Rayo Vallecano-Mallorca y el Valencia-Cádiz.

“Por todo ello, y acreditado que se pueden fijar los horarios respetando los fijados y publicados por LaLiga, consideramos como una provocación a LaLiga y sus clubes la publicación de los horarios de la Copa del Rey sin previa consulta ni llamada como se ha venido realizando en anteriores eliminatorias y por las que LaLiga ha modificado horarios cuando ha sido necesario y dar encaje a los encuentros de la Copa de SSMM El Rey”, apunta LaLiga.

Sin embargo, culmina, “en aras de no generar un problema mayor” a los clubes y “evitar la provocación de la RFEF” y “siendo conscientes” de tener la razón, LaLiga decide modificar los horarios de la jornada 23 para dar encaje y descanso “necesario” a los clubes participantes en los cuartos de final de la Copa del Rey.

NUEVAS FECHAS Y HORARIOS DE LA JORNADA 23 DE LALIGA SANTANDER:

. Viernes 4 de febrero:

Getafe-Levante (21:00 horas)

. Sábado 5 de febrero

Elche-Alavés (14:00)

Mallorca-Cádiz (16:15)

Celta-Rayo Vallecano (18:30)

Osasuna-Sevilla (21:00)

. Domingo 6 de febrero:

Valencia-Real Sociedad (14:00)

Barcelona-Atlético de Madrid (16:15)

Betis-Villarreal (18:30)

Real Madrid-Granada (21:00)

. Lunes 7 de febrero

Athletic-Espanyol (21:00)