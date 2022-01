El trío mexicano Reik anuncia gira por EE.UU. a partir de abril

Tweet on Twitter

Miami, 19 ene (EFE).- El grupo mexicano Reik se embarcará en una gira por Estados Unidos que empezará el próximo 8 de abril en la ciudad californiana de San Diego y abarcará un total de 23 ciudades, informó este miércoles Loud and Live, la compañía productora del tour.

La “En Cambio USA Tour” incluirá paradas en Miami, Nueva York, San José, Dallas, Houston, San Antonio, Chicago, Washington y Atlanta, entre otras, para finalmente concluir en la floridana Orlando el próximo 19 de junio.

Las entradas tendrán una preventa limitada el próximo 24 de enero y la venta general comenzará dos días después.

Fundado en 2005 en la mexicana Baja California, este trío que mezcla música pop con baladas románticas está conformado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín.

Entre los éxitos de su repertorio, y que no suelen faltar en sus recitales, figuran temas como “Me Niego”, “Amigos con Derechos”, “Noviembre Sin Ti”, “Voy a Olvidarte”, “Un Año” y “Perfecta”.

Ganadores de premios como Latin Grammy y los Billboard, han publicado canciones hechas en colaboración con varios artistas, entre los cuales figuran Maluma, J Balvin, Nicky Jam, Christian Nodal, Sebastián Yatra y Ozuna.

“Es un verdadero orgullo presentar este trío de talentosos músicos que ya han dejado una honda huella en la historia de la música latina”, dijo en un comunicado Nelson Albareda, fundador y gerente general de Loud And Live.

El trío publicó recientemente a través de Amazon Music una versión de “Last Christmas”, como parte de la serie de lanzamientos de la plataforma dentro de su serie Amazon Original y que se publicaron en noviembre con motivo de los festivos de fin de año.