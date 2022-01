Cinco cosas que deberías saber sobre las pruebas caseras “gratis” para covid

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por Damon Darlin.

Washington, 19 ene (KHN vía EFE News). – Los estadounidenses siguen escuchando que es importante hacerse pruebas caseras para covid con frecuencia. El problema es encontrar los test que sean lo suficientemente asequibles para poder comprarlos a menudo.

Hacerse pruebas, así como el uso de máscaras, es una medida importante si el país quiere vencer a la covid, recuperar las rutinas de la vida diaria y conseguir que la economía funcione eficazmente. Por eso, el nuevo plan del gobierno federal para que los estadounidenses consigan pruebas más baratas consiste en que las compañías de seguros las paguen.

El gobierno del presidente Joe Biden acaba de anunciar que toda persona con un seguro privado podrá obtener ocho pruebas rápidas al mes sin costo. Se pueden recoger en una tienda que forme parte de la red de una compañía de seguros o comprarlas y que la aseguradora reembolse el gasto.

El Congreso estipuló que las aseguradoras privadas deben cubrir todas las pruebas de covid-19 y cualquier servicio médico asociado al aprobar el Families First Coronavirus Response Act y el Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES).

La solución de que el seguro pague se ha utilizado con frecuencia durante la pandemia. Se les ha pedido a aseguradoras que paguen las pruebas de PCR, los tratamientos de covid y la administración de vacunas. (Los contribuyentes están pagando el costo de las vacunas).

Parece ser una solución “elegante” para un político porque parece que es gratis y que no se utiliza el dinero de los contribuyentes.