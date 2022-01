Un Real Madrid más letal elimina a un Barcelona en crecimiento

Riad, 12 ene (EFE).- Un Real Madrid más letal se impuso en la prórroga por 2-3 gracias a los goles de Vinícius Júnior, Karim Benzema y ‘Fede’ Valverde a un Barcelona que confirmó su crecimiento en las semifinales de la Supercopa de España, en las que de nada le sirvieron los tantos de Luuk de Jong y Ansu Fati en el King Fadh International Stadium de Riad.

La contundencia blanca en la faceta ofensiva fue demasiado para un Barça que no existió hasta la media hora de juego para después completar unos 90 minutos restantes que confirmaron en un reto de primer nivel que la llegada de Xavi Hernández al banquillo le ha cambiado la cara.

El Real Madrid se hizo dueño del peligro nada más empezar el partido a base de fluidas transiciones que tuvieron como finalizadores a Marco Asensio y Vinícius Júnior.

El Barça, en cambio, no consiguió inquietar a Thibaut Courtois hasta el minuto 18, cuando Dani Alves se encontró una muralla blanca al disparar desde la frontal.

La réplica del Real Madrid fue letal. Otro rápido contraataque, éste comandado por Karim Benzema, conectó con los pies de Vinícius Junior, que le ganó la carrera a Ronald Araujo antes de definir por alto ante Ter Stegen.

Corría el minuto 24 y los acontecimientos del partido estaban alegrando al público del King Fahd International Stadium de Riad, de mayoría madridista. Los cánticos a favor del equipo blanco fueron una tónica y en el ecuador del primer tiempo los aficionados se atrevieron con la primera ola que dio la vuelta al estadio.

Pero, a pesar del claro dominio blanco en el terreno de juego y en la grada, el Barcelona se sobrepuso al golpe y ya tuvo dos ocasiones para empatar alrededor de la media hora mediante remates de cabeza de un renacido Luuk de Jong que acabaron en las manos de Thibaut Courtois.

Fue un presagio. Cuando moría el primer tiempo, el holandés marcó por tercer partido consecutivo gracias a su instinto para poner el pie ante un rechace de Eder Militao en el interior del área, logrando así un empate que en ese momento no reflejaba los méritos hechos por los dos equipos.

Horas antes del encuentro había mucho optimismo en la expedición del Barcelona, aunque algunas voces autorizadas de la cúpula admitían que quizá el partido había llegado dos semanas antes de lo adecuado porque muchos jugadores justo regresaban de lesiones importantes.

Uno de ellos fue Ferran Torres, con quien Xavi Hernández intentó dar un golpe anímico de inicio al atreverse con él de titular aunque no disputaba un partido desde el 10 de octubre. Pero el experimento no le salió bien y el técnico reemplazó al valenciano por Ez Abde en el descanso, momento en el que reapareció Pedro González ‘Pedri’ en sustitución de un renqueante Frenkie de Jong.

Carlo Ancelotti, por su parte, se encontró con un contratiempo de última hora con la lesión muscular de David Alaba, goleador en el clásico de Liga del Camp Nou, que no entró ni en la convocatoria. Su lugar lo ocupó Nacho en una defensa que también tuvo el regreso de Dani Carvajal en el lateral derecho.

Precisamente, Pedri tuvo la oportunidad para darle la vuelta al marcador con un disparo desde la frontal que salió rozando el palo derecho de la portería de Courtois en la primera jugada interesante del segundo tiempo. El Barça se había convertido en otro muy diferente al de la primera parte, desarbolando al Madrid, y poco después Dembélé no cantó el gol por un suspiro.

Las buenas noticias para los azulgranas siguieron dándose con la reaparición de Ansu Fati, que no jugaba desde que se lesionó el 6 de noviembre, para que disputará los últimos 25 minutos del tiempo reglamentario, en los que otra vez sería decisivo.

Pero antes apareció un superlativo Benzema. En el 69, estrelló un disparo en el palo y, en el 72, estuvo atento en el interior del área para hacer el 1-2 tras un rechace de Ter Stegen a centro de Carvajal.

Y otra vez el Barcelona se creció tras un gol en contra. Ansu Fati, que tiene un don ante la portería que ni las graves lesiones le han usurpado, devolvió la igualdad con un remate de cabeza a centro de Jordi Alba a falta de siete minutos, tiempo suficiente para que Dembélé tuviese un mano a mano con Courtois, que se hizo grande ante el francés y mandó la semifinal a la prórroga.

El Barça se presentó en el tiempo extra crecido con ese 2-2, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no era inferior a un rival de primer nivel. Pero eso no fue suficiente para evitar que el Real Madrid se volviera a poner por delante en el marcador con otra transición que finalizó ‘Fede’ Valverde en el minuto 98 con una tranquilidad de veterano.

Los de Xavi Hernández siguieron sin rendirse y tuvieron una triple oportunidad para batir a Courtois al alcanzar el minuto 100. Sergio Busquets, Dembélé y Pedri se quedaron a las puertas del ansiado empate. También Ansu Fati con un intento agónico de chilena. Rodrygo tampoco acertó para el Real Madrid, aunque no le hizo falta para sellar su clasificación a la final.

Ficha técnica:

2 – Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves (Nico González, min. 78), Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi (Memphis, min. 78), Frenkie de Jong (Pedri, min. 46); Ferran Torres (Ez Abde, min. 46; Jutglà, min. 110), Dembélé y Luuk de Jong (Ansu Fati, min. 66).

3 Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, min. 91), Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric (Valverde, min. 82); Asensio (Rodrygo, min. 68), Vinícius (Camavinga, min. 110) y Benzema.

Goles: 0-1: Vinícius Junior, min.24; 1-1: Luuk de Jong, min.42; 1-2: Karim Benzema, min.72. 2-2: Ansu Fati, min.83. 2-3: ‘Fede’ Valverde, min.98.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Dani Alves (min. 51) para el Barcelona y a Casemiro (min. 75) para el Real Madrid.

Incidencias: Primera semifinal de la Supercopa de España disputada en el King Fahd International Stadium de Riad ante 30.000 espectadores, el 50% del aforo permitido a causa de las restricciones por la pandemia del coronavirus.