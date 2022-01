Facebook elimina publicación sobre covid de senadora de EE.UU.

Tweet on Twitter

Washington, 3 ene (EFE News).- Meta, la empresa propietaria de Facebook, informó este lunes que eliminó una publicación de la congresista Marjorie Taylor Greene, un día después de que Twitter anunció la suspensión permanente de la cuenta personal de la líder republicana por difundir información falsa sobre la pandemia de la covid-19.

“Una publicación violaba nuestras políticas y la hemos eliminado”, señaló un portavoz de Meta en un comunicado citado por el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Aclaró, sin embargo, que eliminar la cuenta por ese hecho “está más allá del alcance” de sus políticas.

Greene, quien es representante republicana en la Cámara de Representantes por Georgia y una de las figuras más polémicas del Congreso estadounidense, publicó en las redes sociales Telegram y Gettr lo ocurrido.

“Facebok se ha unido a Twitter para censurarme”, se quejó la legisladora, quien dijo representar las voces y los valores de más de 700.000 ciudadanos estadounidenses que “pagan impuestos” y que defiende sus libertades y la Constitución.

La congresista acompañó una publicación en Gettr de una imagen en la que aparece un mensaje en el que se le informa de que no podrá publicar ni comentar en Facebook durante 24 horas, debido a una publicación que va en contra de las normas de desinformación.

Por su parte, Twitter no precisó el domingo cuál había sido el contenido difundido por Taylor Greene que había provocado la cancelación definitiva de la cuenta.

En agosto, la legisladora había sido advertida con una suspensión temporal de siete días después de que publicara un mensaje en que aseguraba que las vacunas están “fracasando” y que “no reducen la propagación del virus”.

Estados Unidos es el país del mundo más golpeado por la pandemia, con más de 820.000 fallecidos por covid-19, y vive un resurgimiento de los casos tras la aparición de la variante ómicron.