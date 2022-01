Cifra de menores migrantes en custodia de EEUU baja a menos de 10.000

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 4 ene (EFE).- La cifra de menores migrantes bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos descendió a menos de 10.000 por primera vez desde marzo del año pasado, cuando comenzó la abrumadora llegada de niños que entraron solos por la frontera sur del país.

El Gobierno del presidente Joe Biden ha tenido que afrontar una masiva llegada de migrantes, entre los que se cuentan miles de menores no acompañados de los que tomó custodia.

En abril del 2021 la cifra de menores migrantes no acompañados en custodia de EE.UU. superaba los 24.000.

Hasta el lunes 3 de enero, el HHS tenía 9.872 de estos menores bajo su custodia, según cifras reveladas este martes por el Gobierno.

Mientras, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tenía bajo su custodia a 103 menores para un total de 9.975 menores bajo la protección de las autoridades estadounidenses.

En el año fiscal 2021, que comprende del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, la CBP registró un total de 1,72 millones de aprehensiones de migrantes y solicitantes de asilo, la mayor cifra registrada hasta la fecha. Este número incluye 146.054 “encuentros” con niños no acompañados, un 73 % de aumento en comparación con 2019.

Activistas aplaudieron hoy el trabajo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del HHS encargada de cuidar de los niños y entregarlos a sus padres o tutores legales.

El consejero de política del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), Aaron Reichlin Melnik, felicitó en un mensaje de Twitter a los trabajadores sociales que trabajaron durante las vacaciones para reducir el número de niños en los refugios, que al 22 de diciembre tenían 11.942 menores en custodia.