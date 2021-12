Times Square da toques finales para celebrar la llegada del 2022

Nueva York, 27 dic (EFE).-El sector turístico de la popular plaza de Times Square se prepara, como es ya la tradición, para recibir al nuevo año, que en esta ocasión estará “descafeinada” por las estrictas reglas que se han impuesto por el repunte del coronavirus y que limitará el evento a sólo 15.000 personas en el lugar.

A sólo días para recibir el 2022, la Times Square Alliance, que centraliza este sector de negocios y teatros y organiza esta celebración, da los toques finales a la famosa bola de cristal que cada año desciende para marcar el inicio de un nuevo año en la Gran Manzana.

El público y la prensa neoyorquina presenciaron hoy a un grupo de trabajadores instalando algunos de los triángulos de cristal, que varían en tamaño, de los 2.668 que integran la esfera de 12.000 libras (5443 kilos) e iluminada por 32.256 bombillas led rojas, azules, verdes y blancas que forman una paleta de miles de tonos y pesa 5.386 kilogramos.

A las 11:59 de la noche, la esfera comenzará a descender, como lo ha hecho desde que debutó en 1907, con el recuento del público y las millones de personas que desde diversos países siguen esta celebración en Nueva York.

Camiones de diversas compañías ya se han instalado alrededor de la plaza de Times Square para la trasmisión en vivo del espectáculo, mientras cientos de personas, muchos de ellos turistas, caminaban de un lado a otro como hormigas, tomando fotos o se detenían a mirar las gigantescas pantallas de publicidad, bajo la vigilancia de la policía.

De diversos países, culturas o idiomas, el público compartían sin embargo la misma emoción, que no ocultaban, al caminar tranquilamente, acompañados de su familia o solos, por el sector donde ya se han comenzado a instalar las vallas de seguridad de la policía.

“Ha venido gente de todas partes del mundo, pero menos que otros años por el covid”, ha comentado un trabajador de Times Square, que durante diez años ha distribuido información sobre los buses turísticos mientras a su alrededor los “Hulk”, “Minnie Mouse”y otros famosos personajes de Times Square- a los que se unió Santa Claus, se tomaban fotos con los visitantes.

Como cada año, los visitantes de Times Square se detenían para escribir lo que esperaban del nuevo año, papeles que luego bajarán como confetti para cerrar la celebración en Times Square y que en su mayoría deseaban salud, dinero y amor para el 2022.

“Encontrar mi pareja para toda la vida”,”Salud para toda mi familia”, “Salud y amor”, “Hacer lo que me haga feliz”, “Quererme otra vez”, “Permanecer con mi pareja”, “Abrir puertas para mis sueño” y hasta “un Golden Retriever” figuran en la lista de deseos del público que visita el puesto, unos mil por día, desde que comenzó el 1 de diciembre.

Algunos que visitaban Nueva York por primera vez aseguraban que es “emocionante” caminar por Times Square y recibir el 2022 en esta ciudad.

Esta celebración se remonta a 1904, cuando el entonces editor del periódico The New York Times, Adolph Ochs, quiso organizar por la Nochevieja un espectáculo de fuegos artificiales en la azotea del diario para marcar el traslado del medio a sus nuevas oficinas, previsto para un día después.

Sin embargo, no fue hasta tres años después cuando hizo su aparición la mítica bola, que entonces pesaba 317 kilogramos, tenía un diámetro de metro y medio y contaba con un centenar de bombillas blancas adosadas.

Desde entonces, se ha ido moldeando a lo largo de los años con distintos materiales e iluminaciones, hasta llegar a la apariencia actual en 2007.