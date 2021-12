La NFL reporta récord de 521 jugadores positivos de la COVID-19 en diciembre

Redacción deportes, 27 dic (EFE).- La NFL reportó este lunes 521 jugadores positivos de la COVID-19 en el mes de diciembre un récord en la liga que en toda la temporada 2020 había tenido 300 casos.

La escalada de contagios en esta temporada empezó en septiembre con 32 positivos, en octubre se reportaron 29, en noviembre 82 y en diciembre 521, lo que se traduce en uno de cada cuatro jugadores activos.

Este lunes fueron 106 jugadores los que entraron a la lista de protocolos COVID-19, una marca para el mes que corre.

Durante el día los Carolina Panthers enviaron a sus hogares a 19 jugadores detectados positivos que se estaban a punto de comenzar la práctica en el Bank fo America Stadium ubicado en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos.

Entre los elementos estaban los alas defensivas Brian Burns y Marquis Haynes, el apoyador Shaq Thompson, los linieros defensivos Phil Hoskins y Daviyon Nixon y el centro Matt Paradis.

Carolina, 5-10, último en el Sur de la NFC. No tiene posibilidades de llegar a la postemporada. En su último partido perdió 32-6 ante Tampa Bay y en su próximo duelo visitarán a Nueva Orleans.

Jacksonville, 2-13, sin posibilidades de playoffs, también se vio afectado y reportó 10 elementos en la lista de COVID-19, su siguiente partido será ante New England.

Los Colts reportaron cinco elementos; el apoyador Malik Jefferson, el corredor back Marlon Mack, el profundo Jahleel Addae, el esquinero T.J. Carrie, y el liniero Braden Smith.

Otros equipos que al menos reportaron un jugador con test positivo este lunes fueron; los Titans, los Browns, Tampa Bay, Los Packers, Houston, los Bengals, los 49ers, Las Vegas, Seattle y Minnesota.

La liga informó que la mayoría de los jugadores afectados por la COVID-19 tienen síntomas leves, incluso no han presentado indisposición.

Por estas razones, al final de la semana 16, la NFL no ha cambiado ni tiene contemplado cancelar ningún partido en las dos jornadas que faltan en el calendario regular, ni en la postemporada.