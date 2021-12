Aisladas siete candidatas a Miss Mundo por posible contagio de covid-19

San Juan, 14 dic (EFE).- Siete candidatas del certamen de belleza Miss Mundo, cuya final se celebrará este jueves en Puerto Rico, se encuentran aisladas por posible contagio de la covid-19, informó este martes la organización del evento.

Las afectadas, de las que no han trascendido los nombres, solo participarán en la gala final si el resultado de la prueba molecular PCR a la que se han sometido es negativo.

Julia Morley, presidenta de Miss Mundo, explicó que la organización “está siguiendo las pautas nacionales” de Puerto Rico respecto a la pandemia y que desde el principio del certamen ha aplicado “un protocolo estricto”.

Un resultado positivo no implicará, sin embargo, que las candidatas contagiadas queden fuera de la competición, aunque no puedan participar en el espectáculo final.

“En caso de que no pudieran unirse a nosotros en la última noche, aún pueden ganar la corona de Miss Mundo 2021. El jurado revisará su contenido de video pregrabado para tomar su decisión final”, señaló Morley.

Noventa y ocho concursantes se encuentran en la isla caribeña desde hace casi un mes participando en distintas actividades del certamen, que llega a su recta final este jueves con una gala en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

Desde el inicio de la pandemia, se han registrado unos 223.000 contagios por covid-19 y 3.279 muertes en Puerto Rico, que cuenta con la tasa más alta de vacunación de todo Estados Unidos.