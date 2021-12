Gobernador quiere penalizar a empresas que transportaron indocumentados

Tweet on Twitter

Miami, 10 dic (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, promovió este viernes iniciativas para abordar la inmigración ilegal, entre las que figura una ofensiva contra las empresas contratadas por el Gobierno federal para transportar indocumentados en territorio estatal.

Una de las propuestas legislativas que abordó hoy busca en concreto que estas firmas contratistas no puedan hacer negocios con el estado de Florida.

Al mismo tiempo, en el proyecto de presupuesto presentado a la legislatura incluye una partida de 8 millones de dólares destinados a crear un programa que permita al estado contratar empresas privadas para transportar “extranjeros no autorizados” fuera de Florida.

“No podemos estar haciendo contratos con empresas que, consciente e imprudentemente, facilitan traer gente aquí a nuestro estado”, dijo el gobernador en rueda de prensa desde el Aeropuerto Internacional de Jacksonville, en el noreste del estado, y atrás de un atril adornado con un letrero que decía “Asegure nuestra frontera, asegure nuestros estados”.

DeSantis había criticado en el pasado que presuntos inmigrantes indocumentados eran llevados a ciudades de Florida como Jacksonville en vuelos chárter, “en medio de la noche”, pero hoy señaló que en el caso de esta ciudad no se han registrado más de esos vuelos desde hace unas seis semanas.

Añadió que tiene una lista con los nombre esas compañías involucradas en esos trayectos.

DeSantis, simpatizante y discípulo del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), afirmó que su administración planea reforzar su ley contra las ciudades santuario, así como fortalecer la aplicación E-Verify, que permite verificar la elegibilidad de los empleados para trabajar en el país.

La administración de DeSantis ha entablado varias demandas judiciales contra el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en algunos casos a causa de las políticas migratorias.